Rimedi per i denti sensibili: cosa fare e cosa evitare?

I denti eccessivamente sensibili causano la percezione di stimoli dolorosi acuti e pungenti. Seppur brevi, questi eventi sono percepiti con notevole violenza.

L'ipersensibilità si manifesta durante il contatto dei denti con cibi dolci, acidi, caldi o freddi, oppure durante lo spazzolamento (pulizia) e la masticazione molto energici.

Le cause possono essere diverse e di tipo fisiologico o patologico. Il trattamento è diverso in base all'agente scatenante.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Denti Sensibili; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.