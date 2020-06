Rimedi per i Denti Gialli

I denti gialli non sono un sintomo, né tantomeno una malattia; vengono considerati un inestetismo.

Si tratta di uno dei problemi estetici più importanti e diffusi. Poiché il sorriso viene considerato un “biglietto da visita”, avere denti gialli può compromettere la prima impressione verso gli estranei.

Le cause possono essere di vario genere, talvolta molto diverse tra di loro. D'altro canto, il trattamento è solitamente identico.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Denti Gialli; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Mangiare frequentemente e in quantità considerevoli i cibi che possono ingiallire i denti.

Combinare spesso i cibi che possono ingiallire i denti.

Non lavarsi i denti dopo i pasti.

Fumare.

Masticare il chewing gum alla nicotina.

Masticare tabacco.

Trascurare l'igiene orale.

Assumere farmaci che possono causare discromie dentali.

Ignorare i rimedi che possono favorire lo sbiancamento dei denti.

Cosa Mangiare Esistono alcuni cibi che, per il loro contenuto chimico, sono in grado di prevenire i denti gialli: Frutti ricchi di acido malico: questa molecola è in grado di contrastare le macchie dello smalto color ocra. Sono ricchi di acido malico i seguenti frutti: fragole e mele.

Frutti acidi: l'acidità crea una leggera erosione superficiale dello smalto e favorisce la rimozione delle macchia. Ad esempio, il succo di limone è molto efficace nel contrastare le macchie gialle del fumo di sigaretta. Tuttavia, non dev'essere utilizzato quotidianamente a causa della sua forte acidità.

Alimenti che stimolano la salivazione: la saliva ha un effetto antibatterico e ostacola l'azione batterica, la formazione del tartaro e della placca. Mangiare alimenti che promuovono la salivazione o che ostacolano la proliferazione batterica è un buon metodo per ridurre l'ingiallimento dei denti. Alcuni sono: uva passa, mele granny smith, sedano, carote.

Cure Farmacologiche Non esistono farmaci in grado di sbiancare i denti, anche se alcuni trattamenti medici (vedi sotto) sfruttano paste e gel di composizione farmacologica per levigare i denti e sbiancarli.

Prevenzione Moderare il consumo degli alimenti e delle bevande coinvolti nell'ingiallimento dei denti.

Volendo consumarli comunque, si consiglia di lavare i denti dopo l'assunzione. E' consigliabile attendere circa 30 minuti dal termine del pasto, per evitare che l'associazione tra lo sfregamento e gli acidi degli alimenti possa compromettere l'integrità dello smalto.

Eliminare il tabagismo.

In generale, è consigliabile una buona igiene orale. Se la saliva è molto acida e la flora batterica parecchio attiva, possono risultare utili i risciacqui con collutorio anche lontano dai pasti (prediligere quelli senza alcol) o masticare chewing-gum allo xilitolo.

Effettuare sistematicamente (una o meglio due volte all'anno) una pulizia professionale dal dentista di fiducia.