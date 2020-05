Rimedi per i Crampi Muscolari

Per crampi muscolari si intendono veri e propri spasmi della muscolatura striata. In realtà, oltre alle cellule muscolari (parzialmente coinvolte) sono responsabili dei crampi anche i motoneuroni.

Si tratta di contrazioni involontarie tipicizzate da violenza e comparsa improvvisa.

In parole povere, i crampi (muscolari) determinano la contrazione involontaria della muscolatura, che invece “dovrebbe” dipendere dalla volontà.

L'eziologia dei crampi è multifattoriale, anche se la loro comparsa non richiede obbligatoriamente la compresenza di tutti i fattori potenzialmente responsabili; i più rilevanti sono:

Malnutrizione.

Alcolismo.

Attività fisica intensa e/o prolungata svolta in ambienti caldo umidi.

Aumento della diuresi.

Patologie.

Forma fisica insufficiente per la prestazione fisica.

Temperature molto rigide.

Assunzione di farmaci.

Accumulo di acido lattico e altri cataboliti: il ruolo della sua concentrazione non è ancora noto.

Non bisogna dimenticare che la comparsa dei crampi è correlata all'aumento del rischio di infortunio. In realtà si tratta di un legame statistico indiretto che dipende soprattutto dallo scarso livello di allenamento generale e da altri fattori di rischio tipici dei neofiti. D'altro canto, in alcune occasioni il dolore generato dai crampi può di per sé rimanere anche per diversi giorni.

I crampi possono essere prevenuti efficacemente; vediamo come.

