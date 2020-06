Rimedi per la Couperose

Couperose è un termine francese che significa “rossastro”.

Si tratta di un inestetismo che colpisce prevalentemente la pelle del volto. Si presenta con macchie rossastre provocate dalla messa in risalto dei capillari superficiali.

La couperose è provocata da una dilatazione anomala dei vasi sanguigni superficiali, che si intrecciano in un reticolo evidente di colore rosso.

Non dev'essere confusa con il tradizionale arrossamento del viso, causato da fattori emotivi o chimico-fisici transitori (scottature, irritazioni ecc).

In termini medici, questa condizione viene meglio identificata come microtelengectasia diffusa.

La causa della couperose è imputabile alla perdita di elasticità, alla dilatazione e alla conseguente fragilità dei capillari. I fattori predisponenti sono molti e parecchio diversi tra di loro.

Colpisce prevalentemente le donne di età più avanzata.

In caso di couperose evidente, nonostante si tratti di un semplice inestetismo, una visita dermatologica è comunque consigliabile. Potrebbe rappresentare una complicazione dell'acne rosacea o un'infezione/infiammazione dei follicoli piliferi.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Couperose; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Per evitare la formazione o l'aggravamento della couperose:

Trascurare l'acne rosacea



Abusare di alcolici



Seguire un regime alimentare povero di vitamine e antiossidanti protettivi per i capillari



Trascurare o curare in maniera inadeguata le disfunzioni endocrine degli ormoni corticosteroidi



Seguire terapie prolungate a base di cortisone



Trascurare o curare in maniera inadeguata i disordini gastrici e/o epatici



Sottoporre la pelle del volto a condizioni ambientali avverse



Usare prodotti cosmetici, saponi e make up irritanti

Per il risalto della couperose:

Consumare alimenti ricchi di istamina (ne aumenta la visibilità)



Eccedere con le bevande eccitanti



Eccedere con certe spezie



Abbuffarsi

Cure e Rimedi Naturali Sebbene i cosmetici non possano avere un effetto diretto sulla circolazione sanguigna, alcuni prodotti a base erboristica sono in grado di ridurre il peggioramento del disturbo.

Si tratta di piante capillatrope, che stimolano la circolazione sanguigna e riducono la flogosi locale. Camomilla: grazie al bisabololo e all'azulene ha proprietà lenitive e antiarrossamento

Liquirizia: grazie all'acido glicirretico

Calendula

Malva

Centella asiatica

Rusco

Mirtillo

Ippocastano

Prevenzione Stile di vita regolare

Evitare l'abuso di caffè e alcolici

Limitare gli stress dermatologici al volto (raggi UV, freddo intenso, calore intenso, esalazioni o contatto con sostanze chimiche ecc)

Escludere prodotti cosmetici, saponi e make up irritanti

Curare eventuali malattie alla base della microtelengectasia