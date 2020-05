Rimedi per la Congiuntivite

La congiuntivite è la malattia infiammatoria oculare più diffusa.

Si tratta di un processo flogistico che interessa la congiuntiva (da cui il nome), cioè il sottile strato mucoso traslucido che ricopre anteriormente l'occhio e l'interno delle palpebre.

La congiuntivite provoca un arrossamento evidente dell'occhio, causato dalla vasodilatazione e dal relativo contrasto sul bianco della sclera.

Le cause sono:

Infettive.

Irritative.

Allergiche.

Seppur abbastanza tediosa, la congiuntivite lieve non è considerata una malattia grave. D'altro canto richiede una cura specifica, calibrata e possibilmente precoce. Ciò è necessario per evitare il peggioramento, le complicazioni e le recidive.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Congiuntivite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare i sintomi oculari o curarsi in maniera autonoma: ricordiamo che nonostante il soggetto possa essere cosciente della malattia (esperienza sulla propria storia clinica), non è da escludere che possa contrarre una forma diversa di congiuntivite. Ciò implica un diverso livello di gravità e probabilmente l'inefficacia della terapia consuetudinaria.

Inoltre, l'utilizzo di farmaci inappropriati può anche peggiorare la condizione esistente.

Strofinarsi gli occhi con le mani sporche ed eseguire manovre di pulizia in corso di infezione.

Evitare di rivolgersi allo specialista se dopo alcuni giorni dall'inizio di una terapia i sintomi non si riducono o tendono ad aggravarsi.

Non seguire debitamente la terapia farmacologica prescritta dallo specialista.

Toccare l'occhio infetto col l'applicatore del farmaco.

Utilizzare farmaci scaduti o aperti da oltre una settimana.

Applicare trucco e utilizzare le lenti a contatto durante l'infezione.

Cosa NON Mangiare Non esistono prodotti meno consigliati di altri. Tuttavia, si raccomanda di evitare: Diete monotematiche. Dieta vegana. Dieta priva di ortaggi e verdure. Diete basate esclusivamente su: Cibi cotti. Cibi conservati.



Cure e Rimedi Naturali Erboristeria:

Impacchi delicati di camomilla su cotone idrofilo monouso: conferiscono un sollievo immediato dai sintomi, ma non partecipano a combattere efficacemente le cause scatenanti.

Prevenzione Evitare di toccare gli occhi con le mani sporche.

Dopo il contagio, evitare comunque di toccarsi (si potrebbe trasferire l'infezione da un occhio all'altro).

Non esporre gli occhi ad ambienti/atmosfere fortemente irritanti.

Eventualmente, usare maschere protettive.

Utilizzare occhiali da sole provvisti di lenti certificate e munite di filtri per i raggi UV.

Non esporre gli occhi ad allergeni.

Eventualmente, effettuare la terapia farmacologica antistaminica preventiva.

Evitare lo scambio di asciugamani, salviette, oggetti per il trucco ecc.