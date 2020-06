I rimedi per il colesterolo alto sono tutte quelle strategie che aiutano a contrastare l'ipercolesterolemia, ossia i livelli troppo elevati di colesterolo nel sangue.

Il colesterolo è un grasso NON energetico presente negli animali.

Nell'organismo umano svolge numerose funzioni; il colesterolo è, infatti, una componente fondamentale delle membrane cellulari e il precursore degli ormoni steroidei, dei sali biliari e della vitamina D.

Nell'organismo umano, la presenza del colesterolo dipende da un processo di sintesi che ha luogo nel fegato e dall'assunzione tramite i cibi che lo contengono.

Il colesterolo circola nel torrente circolatorio sfruttando delle proteine particolari, chiamate lipoproteine; le più importanti lipoproteine sono le HDL (colesterolo buono), le quali trasportano il colesterolo dalla periferia al fegato, e LDL (colesterolo cattivo), le quali trasportano il colesterolo dal fegato alla periferia.

Le LDL sono pericolose, perché a un loro eccesso nel sangue corrisponde un aumento del rischio di aterosclerosi.

Il colesterolo alto (ipercolesterolemia) è pericoloso soprattutto quando:

Il colesterolo, in particolare quello cattivo, può alzarsi troppo a causa di:

N.B: Esistono molte ricerche sul rapporto tra colesterolemia, dieta e sport. Tuttavia, se è ben chiaro quali fattori sono in grado di prevenire l'aterosclerosi, non è altrettanto palese quali siano gli specifici meccanismi d'azione (riduzione del colesterolo totale, riduzione del colesterolo cattivo, aumento del colesterolo buono ecc).

