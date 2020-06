Rimedi per la Clamidia

La clamidia è una malattia infettiva provocata dal batterio Chlamydia trachomatis.

Si tratta di una patologia sessualmente trasmissibile, che interessa spesso la vagina e il pene, ma nono sono esclusi l'ano e il cavo orale.

La clamidia può essere trasmessa anche per via materno-fetale.

E' spesso asintomatica o poco percettibile. I primi sintomi compaiono dopo una o due settimane dal contagio.

Solitamente non è grave, ma in alcuni casi provoca lesioni genitali di notevole importanza (infiammazioni, progresso di infezione e risalita; talvolta anche la sterilità permanente).

Assieme alla tricomoniasi e alla gonorrea, è tra le malattie veneree più diffuse al mondo. Colpisce soprattutto i soggetti sessualmente attivi che hanno circa 20 anni di età.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Clamidia; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Dedicarsi a rapporti sessuali non protetti con partners occasionali.

Avere rapporti orali non protetti con partners occasionali.

Praticare cunnilingus e anilingus (poiché non possono essere di tipo protetto) con partners occasionali.

Ignorare i sintomi che potrebbero segnalare un'infezione da clamidia.

Consumare rapporti sessuali (cunnilingus e l'anilingus compresi) in presenza di sintomi che potrebbero caratterizzare l'infezione da clamidia.

Ritardare il controllo medico.

Non effettuare un'indagine specifica con analisi del tampone; il rischio è quello di confondere l'infezione con altre simili (gonorrea, tricomoniasi ecc).

Non seguire correttamente la terapia farmacologica e non svolgere i controlli al termine del percorso; il rischio è quello di guarigione incompleta e ricaduta.

Cosa NON Mangiare Non esistono prodotti meno consigliati di altri per la prevenzione e la cura della clamidia. Tuttavia, si raccomanda di evitare: Diete monotematiche.

Dieta vegana.

Dieta carnivora.

Dieta priva di ortaggi e verdure.

Dieta basata esclusivamente su cibi cotti e/o conservati. NB. Queste raccomandazioni sono finalizzate a garantire l'apporto dei nutrienti utili al mantenimento del sistema immunitario.

Cure Farmacologiche Terapia antibiotica; il medico può decidere di impiegare uno o più dei seguenti farmaci: Macrolidi:

Azitromicina: ad esempio Azitromicina, Zitrobiotic, Rezan e Azitrocin. Può essere sufficiente una singola dose.



Eritromicina: ad esempio Eritrocina, Eritro L e Lauromicina.

Penicilline:

Amoxicillina: ad esempio Amoxicillin, Amoxil e Trimox, Zimox e Augmentin.

Tetracicline:

Doxiciclina: ad esempio Doxicicl, Periostat, Miraclin e Bassado. Il trattamento dura almeno 7-10 giorni.



Tetraciclina ad esempio Tetrac C, Pensulvit e Ambramicina.

Chinoloni:

Ofloxacina ad esempio Exocin e Oflocin.



Levofloxacina ad esempio Levofloxacina, Tavanic, Aranda e Fovex.

Sulfamidici:

Sulfisossazolo. NB. E' importante che il trattamento venga esteso a tutti i partner sessuali onde evitare la diffusione del disturbo. Per maggiori informazioni leggi: Farmaci contro la Chlamydia

Prevenzione Screeneng annuale, soprattutto per le donne.

Con partner sessuali nuovi o diversi da quelli occasionali, dedicarsi solo a rapporti protetti dal profilattico.

Con partner nuovi o diversi da quelli occasionali, evitare i rapporti orali non protetti

Con partner nuovi o diversi da quelli occasionali, evitare sempre il cunnilingus oltre che l'anilingus (poiché non possono essere di tipo protetto).