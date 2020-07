Rimedi per la Cistite

Cosa NON fare Astenersi dall'assumere liquidi per evitare il bruciore urinario: molti pazienti, percependo un forte bruciore durante la minzione, tendono a non assumere liquidi per evitare quanto possibile di urinare. Questo atteggiamento si rivela totalmente errato, in quanto i batteri, ristagnando nella vescica, possono creare maggior danno

Assumere latte e derivati immediatamente dopo la somministrazione di antibiotici come le tetracicline: i latticini possono inattivare il farmaco

Temporeggiare: quando si sospetta una cistite in corso, si raccomanda di rivolgersi immediatamente al medico per iniziare quanto prima un eventuale trattamento antibiotico

Trattenere l'urina: la rarefazione delle minzioni favorisce la proliferazione batterica nel contesto della cistite

Consumare rapporti sessuali non protetti con soggetti a rischio. In simili circostanze, si raccomanda l'utilizzo di metodi contraccettivi barriera altamente affidabili

Utilizzo promiscuo di asciugamani o biancheria intima

Rimanere per lungo tempo con il costume umido

Interrompere la terapia antibiotica prima del termine stabilito dal medico. Molti pazienti, infatti, tendono ad interrompere la cura non appena i sintomi dolorosi si allontanano; un simile atteggiamento, oltre al rischio di recidive, aumenta anche i fenomeni di resistenza agli antibiotici

Utilizzare gli assorbenti interni o le coppette mestruali. In caso di predisposizione alle infezioni urinarie come la cistite, si consiglia di utilizzare assorbenti igienici esterni

Troppe lavande vaginali. Anche un eccesso di igiene intima può aumentare il rischio di infezioni come la cistite

Applicare deodoranti o spray profumati vaginali

Prevenzione Lavare sempre accuratamente le mani prima di toccare i genitali, per ridurre il rischio d'infezione

Evitare che l'urina ristagni troppo tempo nella vescica

Portare con sé salviette disinfettanti o formulazioni liquide specifiche (es. amuchina)

Le donne soggette ad infezioni ed infiammazioni vaginali (es. vaginite, vaginosi ecc.) ed alle vie urinarie dovrebbero evitare di utilizzare il diaframma o il cappuccio cervicale come metodo contraccettivo di prima scelta

Integrare l'alimentazione con vitamina C è utile per acidificare le urine e prevenire le infezioni alle vie urinarie (compresa la cistite). Consultare il medico

Porre particolare attenzione ad una corretta giene intima - soprattutto durante le mestruazioni e dopo il rapporto sessuale - può prevenire le recidive di cistite