Cosa Fare Cosa Fare in presenza di Cistite Bere molti liquidi, almeno 1,5-2 litri al giorno (terapia idropinica). Questo rimedio favorisce la diluizione della carica batterica, ovvero l'eliminazione del patogeno in tempi relativamente brevi;

Richiedere il consulto medico entro il più breve tempo possibile dalla manifestazione dei primissimi sintomi della cistite;

Seguire una serie di norme igienico-comportamentali per accelerare la guarigione;

Alcune donne trovano un leggero e temporaneo sollievo dal dolore della cistite facendo una doccia calda;

Praticare esercizio fisico costante e regolare per potenziare le difese immunitarie;

Preferire un abbigliamento di cotone rispetto alle fibre sintetiche è un rimedio utile per favorire la traspirazione. In particolare, si consiglia di indossare indumenti intimi di cotone;

Eseguire un'accurata igiene intima, con un movimento che dall'avanti procede all'indietro e non viceversa. Questo rimedio è fondamentale per evitare il trasporto di batteri dal retto alla vagina;

Eseguire un'igiene intima accurata sia prima che dopo un rapporto sessuale.

Cosa NON fare Cosa EVITARE in presenza di Cistite Astenersi dall'assumere liquidi per evitare il bruciore urinario: molti pazienti, percependo un forte bruciore durante la minzione, tendono a non assumere liquidi per evitare quanto possibile di urinare. Questo atteggiamento si rivela totalmente errato, in quanto i batteri, ristagnando nella vescica, possono creare maggior danno;

Assumere latte e derivati immediatamente dopo la somministrazione di antibiotici come le tetracicline: i latticini possono inattivare il farmaco;

Temporeggiare: quando si sospetta una cistite in corso, si raccomanda di rivolgersi immediatamente al medico per iniziare quanto prima un eventuale trattamento antibiotico;

Trattenere l'urina: la rarefazione delle minzioni favorisce la proliferazione batterica nel contesto della cistite;

Consumare rapporti sessuali non protetti con soggetti a rischio. In simili circostanze, si raccomanda l'utilizzo di metodi contraccettivi barriera altamente affidabili;

Utilizzo promiscuo di asciugamani o biancheria intima;

Rimanere per lungo tempo con il costume umido;

Interrompere la terapia antibiotica prima del termine stabilito dal medico. Molti pazienti, infatti, tendono ad interrompere la cura non appena i sintomi dolorosi si allontanano; un simile atteggiamento, oltre al rischio di recidive, aumenta anche i fenomeni di resistenza agli antibiotici;

Utilizzare gli assorbenti interni o le coppette mestruali. In caso di predisposizione alle infezioni urinarie come la cistite, si consiglia di utilizzare assorbenti igienici esterni;

Troppe lavande vaginali. Anche un eccesso di igiene intima può aumentare il rischio di infezioni come la cistite;

Applicare deodoranti o spray profumati vaginali.

Cosa NON Mangiare Alimenti da EVITARE in presenza di Cistite Alimenti irritanti le vie urinarie: alcolici, caffè, cioccolato, aceto, peperoncino, spezie, formaggi stagionati, salse;

Evitare il consumo di alimenti di difficile digestione, come intingoli, fritture ed alimenti ricchi di grassi.