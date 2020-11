Rimedi per il Dolore Cervicale

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Dolore Cervicale; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Non c'è alcuna evidenza scientifica che relazioni il cibo con il miglioramento od il peggioramento del dolore cervicale. Si raccomanda di seguire una dieta sana , bilanciata, ricca di frutta , verdura e povera di grassi . Dopo un eventuale intervento chirurgico di correzione (es. discectomia per la cura dell'ernia cervicale) si raccomanda di seguire una dieta leggera e bilanciata, suggerita dal nutrizionista o da una figura sanitaria competente e qualificata.

Cure e Rimedi naturali

Nella maggior parte dei casi, il dolore cervicale richiede un trattamento farmacologico. Diversamente, i rimedi naturali utilizzati come terapia di prima scelta si rivelano poco efficaci, perché il dolore cervicale è generalmente fastidioso ed intenso.

Ad ogni modo, considerato che lo stress e la tensione possono accentuare il dolore cervicale, il paziente colpito può assumere tisane rilassanti ed ansiolitiche, formulate con principi attivi come:

Camomilla (Chamomilla recutita) → blande proprietà ansiolitiche e sedative

Valeriana (Valeriana officinalis) → proprietà ipnotiche, anticonvulsive, sedative del sistema nervoso centrale

Melissa (Melissa officinalis) → proprietà antispastiche, sedative

Escolzia (Eschscholtzia californica) → sedativa, ipno-inducente, analgesica, rilassante, antinevralgica e spasmolitica

Tiglio (Tilia cordata) → proprietà rilassanti, ansiolitiche

Zinco: rimedio contro lo stress (da assumere sotto forma di compresse)

Oltre alle tisane rilassanti, è possibile applicare sulla pelle del collo creme o pomate formulate con principi attivi ad azione rubefacente:

Peperoncino (Capsicum frutescens) → proprietà rubefacenti, antibatteriche, analgesiche

Canfora (Cinnamomum camphora) → proprietà rubefacenti

Arnica (Arnica montana L) → proprietà antinfiammatorie, antireumatiche, revulsive, analgesiche

Pomata all'arnica

La crema gel all'arnica Dulàc è un prodotto concentrato al 35% ed è made in Italy. Questa crema gel è ricavata da arnica montana biologica che è stata estratta per mezzo di una tecnica particolare, quella degli ultrasuoni. In questo modo si ottengono dei fitoestratti di alta qualità che non hanno perso nulla del loro originari principi attivi. Eucalipto e menta sono i 2 oli essenziali aggiunti alla formulazione della crema gel per potenziarne l'azione.

Crema all'arnica di Dr Theiss

La crema all'arnica del Dr Theiss è l'ideale per avere una sensazione di sollievo in caso di contratture. Il sollievo viene anche dal calore prodotto dalla crema a contatto con la muscolatura indolenzita. L'effetto termico infatti è una delle caratteristiche di questa crema all'arnica e, oltre ad essere efficace, ne rende l'utilizzo assolutamente piacevole. Nella formulazione, oltre all'arnica, troviamo la canfora, l'olio di rosmarino e l'estratto di capsico: tutti ingredienti perfetti per sciogliere la muscolatura.