Rimedi per la Cellulite

La cellulite comune è un inestetismo, non una patologia. Può essere considerata una malattia solo nei casi più gravi o in presenza di un'infezione (cellulite infettiva).

In termini scientifici viene definita pannicolopatia edematofibrosclerotica; nel linguaggio comune è nota anche come pelle a buccia di arancia.

Il meccanismo di formazione della cellulite si basa sulla stasi micro-circolatoria dell'ipoderma e sull'alterazione dello scambio dei liquidi tra plasma e tessuti.

La cellulite si manifesta più frequentemente nelle gambe delle donne in sovrappeso, anche se può colpire altri distretti corporei, il sesso maschile e non risparmia molte donne magre o normopeso.

La cellulite è caratterizzata da tre fenomeni strettamente correlati:

Ritenzione idrica e rallentamento del flusso sanguigno-linfatico

Rottura delle cellule adipose con riversamento del contenuto nella matrice extracellulare

Alterazione delle fibre collagene intorno alle cellule

I fattori predisponenti sono diversi: genetica, sedentarietà, alimentazione, flussi ormonali, abbigliamento, stile di vita, patologie ecc.

La cellulite non dev'essere confusa con l'edema e tantomeno con l'eccesso di tessuto adiposo.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Cellulite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Migliorare il circolo sanguigno e prevenire la ritenzione idrica o le forme edematose. Poiché non tutti hanno le stesse caratteristiche funzionali e metaboliche, da un soggetto all'altro può cambiare anche l'efficienza della circolazione sanguigna periferica. Chi ha una maggior predisposizione dovrebbe intervenire con più tempestività e incisività sul miglioramento della circolazione. Talvolta la cellulite è una delle conseguenze dell'insufficienza venosa

Seguire una dieta adeguata (vedi sotto)

Praticare attività fisica regolare, meglio se di tipo aerobico e con intensità media

In caso di patologie o disfunzioni endocrine, mantenere nella norma i livelli di ormoni estrogeni, corticosteroidi, prolattina e tiroidei

Se necessario, prevenire o curare la stipsi cronica. Si ritiene che la costipazione grave del colon possa esercitare una pressione significativa sui vasi circostanti, compromettendo il ritorno venoso (soprattutto in certe posizioni)

Vestire in maniera adeguata, con abiti e calzature comodi; devono favorire una circolazione normale

Smettere di fumare

Smettere di eccedere con gli alcolici

Assumere posture corrette, soprattutto in posizione seduta

In caso di gravidanza, enfatizzare tutti i comportamenti sopra elencati

Se la cellulite è di grave entità, adottare:

Rimedi naturali



Rimedi farmacologici



Trattamenti medici alternativi (vedi sotto)

Cosa NON Fare Acquisire abitudini di vita e uno stile alimentare scorretti già dalla prima infanzia

Trascurare un'eventuale cattiva circolazione

Seguire una dieta scorretta (vedi sotto)

Fumare

Abusare di alcolici

Essere sedentari e non praticare attività motoria

Non compensare o curare in maniera approssimativa certi scompensi ormonali

Assumere la pillola anticoncezionale (solo in caso di ipersensibilità agli estrogeni)

Trascurare la stipsi, soprattutto quando è di grave entità

Vestire con abiti costrittivi (ad esempio jeans) e calzature scomode (ad esempio tacchi alti)

Rimanere troppo tempo seduti, accavallare le gambe o assumere altre posizioni che possono peggiorare la circolazione

Iniziare a curare la cellulite quando è già ampiamente formata

Cure Farmacologiche I prodotti utilizzati per la cura della cellulite antiestetica non sono farmaci veri e propri.

Si tratta di molecole revitallizzanti della cute, capillaro-protettive, antinfiammatorie e antiedemigene.

Certe sono ad uso orale, topico o a iniezione (vedi mesoterapia).

Gli unici farmaci utilizzati per la cura della cellulite sono quelli destinati al trattamento della forma infettiva.

Si tratta essenzialmente di antibiotici da assumere per via orale come: Flucloxacillina (ad esempio Flucloxacillina GNT)

Fenossimetilpenicillina ( ad esempio Fenoss FN)

Benzilpenicillina (ad esempio Benzil B, Penicillina G)

Prevenzione Inizia dall'età infantile e si basa su una serie di accorgimenti che agiscono prima di tutto sul miglioramento della condizione fisica generale. Evitare l'accumulo adiposo

Ottimizzare la circolazione praticando attività fisica motoria regolare

Evitare una dieta ricca di alimenti con alto indice glicemico e l'eccesso di carboidrati in genere

Alcuni suggeriscono di limitare l'assunzione di prodotti di origine animale, che possono contenere tracce di ormoni steroidi (estrogeni). L'esempio più indicativo potrebbe essere quello degli omogeneizzati di carne, anche se gli enti di controllo garantiscono l'assenza di queste molecole nei cibi In età adulta valgono tutti gli accorgimenti di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti.

Trattamenti Medici La cellulite può avere molte cause e, oltre ai rimedi di cui abbiamo già parlato, l'unico trattamento che si presta a qualunque circostanza è il massaggio.

La cellulite provocata, o sensibilmente aggravata, da una forma linfodematosica può essere migliorata da: Mesoterapia con prodotti vasotonici: si applica iniettando delle soluzioni di farmaci aventi un effetto positivo sul tono e la permeabilità dei vasi. La zona interessata è quella colpita dalla cellulite

Ionoforesi: è una forma di iniezione senza ago. Consente a un farmaco di attraversare l'epidermide grazie all'applicazione di una corrente continua. Le molecole più utilizzate sono: Aminofillina Carnitina Escina

Pressoterapia: consiste nell'applicare una pressione esterna sulla zona da trattare, attraverso uno strumento progettato appositamente per tale scopo. Questo si presenta come una sorta di fascia che può essere installata sulle gambe e sulle braccia

Per approfondire: