Rimedi per la cellulite: come eliminarla

La cellulite comune è un inestetismo, non una patologia.

In termini scientifici viene definita pannicolopatia edematofibrosclerotica; nel linguaggio comune è nota anche come pelle a buccia di arancia.

Il meccanismo di formazione della cellulite si basa sulla stasi micro-circolatoria dell'ipoderma e sull'alterazione dello scambio dei liquidi tra plasma e tessuti.

La cellulite si manifesta più frequentemente nelle gambe delle donne in sovrappeso, anche se può colpire altri distretti corporei, il sesso maschile e non risparmia molte donne magre o normopeso.

La cellulite è caratterizzata da tre fenomeni strettamente correlati:

I fattori predisponenti sono diversi: genetica, sedentarietà, alimentazione, flussi ormonali, abbigliamento, stile di vita, patologie ecc.

La cellulite non dev'essere confusa con l'edema e tantomeno con l'eccesso di tessuto adiposo.

