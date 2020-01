Rimedi per la Cefalea

La cefalea è definibile come un sintomo doloroso che colpisce la testa e talvolta si irradia fino alla zona cervicale. In genere si risolve spontaneamente.

I vari tipi di cefalea si distinguono per:

Localizzazione del dolore.

Intensità.

Ciclicità.

Caratteristiche di manifestazione.

Le cause scatenanti sono molte e parecchio diverse tra di loro:

Stress.

Affaticamento mentale.

Ciclo mestruale.

Rumori eccessivi.

Mancanza di sonno

Sbornia ecc.

In alcuni casi la cefalea è idiopatica e non se ne conoscono le ragioni.

Talvolta è di tale intensità e durata che evolve in un disturbo vero e proprio (ricordiamo che le cefalee ricorrenti e spesso farmaco-resistenti sono il sintomo più importante dell'emicrania).

Altre volte, il mal di testa può caratterizzare l'esordio di molti altri disturbi, ad esempio di tipo virale, allergico, vascolare, autoimmune, respiratorio e/o otorinolaringoiatrico (vedi cause mal di testa).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Cefalea; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Terapia farmacologica: alcuni farmaci sono in grado di ridurre o far sparire la cefalea. Il tipo di molecola, la posologia e l'efficacia cambiano in base alla situazione.

Dormire: il sonno è responsabile della ricarica energetica del cervello.

Mantenere una postura corretta: ciò riguarda la posizione sia eretta, sia seduta, sia sdraiata.

Se la cefalea è dovuta a una contrattura muscolare o alla sollecitazione dei nervi nella zona cervicale, correggere la postura (soprattutto durante il sonno) aiuta a prevenirla.

Praticare attività motoria: può essere utile per le cefalee deboli e tedianti.

Applicare un panno umido e freddo sulla fronte: dà una sensazione di sollievo molto gradevole, soprattutto quando la cefalea è localizzata frontalmente e causata da vasodilatazione.

Applicare un cuscino caldo (contenente semi di ciliegie) dietro la nuca: favorisce la remissione della cefalea quando è causata da un'infiammazione della cervicale.

Respirazione profonda e training mentale: il rilassamento, soprattutto quello indotto dalle tecniche avanzate, è in grado di ridurre significativamente la cefalea. Anche l'attività sessuale può favorire il rilassamento e la remissione della cefalea.

Automassaggio e digitopressione:

Pelle della fronte: premere questa zona tra pollice ed indice, poi rilasciarla lentamente e ripetere più volte.



Zona sotto la nuca: comprimere esercitando una pressione con i polpastrelli dei pollici.

Fasciatura stretta della testa: è un vecchio rimedio che serve a ridurre l'afflusso di sangue al cuoio capelluto e diminuire le pulsazioni tipiche della cefalea.

Buio: la luce intensa può far insorgere o peggiorare il mal di testa. E' consigliabile spegnere totalmente le luci e, in caso di sole, utilizzare degli occhiali da sole con lenti certificate.

Regolarizzare le abitudini di vita, soprattutto quelle dei pasti e del sonno.

Mantenere alto il livello dell'umore e curare eventuali disturbi come sintomi ansiosi o depressivi.

Piccole dosi di caffeina: se l'eziologia implica una vasodilatazione, la vasocostrizione della caffeina può aiutare a diminuire il dolore.

Cosa NON Mangiare Cibi poco digeribili: stracotti o crudi, molto grassi; ad esempio: spezzatino, tartare di manzo, fritti ecc.

Cibi molto freddi: ghiaccioli, gelati.

Alcolici in eccesso.

Salati: alcuni dichiarano l'insorgenza di cefalea dopo un pasto molto salato.

Nitrati: contenuti nelle carni in scatola e nei salumi, queste sostanze tendono a dilatare i vasi sanguigni.

Cioccolato: è ricco in tiramina, un'ammina indiziata per il coinvolgimento nella cefalea.

Cibo cinese: è ricco di glutammato monosodico che, in certe persone, favorisce l'insorgenza del mal di testa.

Aspartame: è un edulcorante (dolcificante) che in alcune persone favorisce l'insorgenza di cefalea.

Cure e Rimedi naturali Impacchi freddi: è sufficiente inzuppare una garza o un panno di acqua fredda e applicarli sulla fronte; ripetere ogni volta che la temperatura torna alla normalità. Si possono utilizzare anche bioaromi, ma è necessario rispettare la sensibilità individuale.

Integratori ricchi di vitamina C, altri antiossidanti e omega 3.

Tisane a base di: melissa, valeriana e camomilla. Sono indicate per indurre il rilassamento.

Prevenzione Sport e attività sessuale: funzionano a livello preventivo contro lo stress, di conseguenza possono prevenire l'insorgere del mal di testa.

Dieta bilanciata.

Esclusione dei cibi responsabili: si raccomanda di evitare gli alimenti potenzialmente coinvolti nella cefalea.

Integrare la dieta con magnesio e vitamina C: l'acido ascorbico è un rimedio indicato anche prima delle escursioni in alta montagna

Evitare le abbuffate.

Dormire regolarmente.

Praticare yoga, pilates o altre attività rilassanti.

Non abusare di farmaci antinfiammatori e antidolorifici: aumenta il rischio di effetto rimbalzo.

Evitare il digiuno.