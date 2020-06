Rimedi per le Caviglie Gonfie

Per caviglie gonfie si intende l'ispessimento anomalo dei tessuti molli circostanti i malleoli dei piedi.

Oltre che un semplice inestetismo, talvolta il gonfiore delle caviglie può essere il risultato di una disfunzione più grave.

In alcuni casi la condizione è asintomatica; in altri si associa a dolore, sensazione di calore e rossore locali.

I meccanismi fisiologici o patologici che determinano il gonfiore delle caviglie sono: Ritenzione idrica ed edema.

Reazioni alla puntura o al morso di animali e al contatto con piante tossiche.

Reazioni allergiche.

Traumi.

Malattie reumatiche. Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Caviglie Gonfie; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare il sintomo nel dubbio che possa trattarsi della complicazione di una malattia grave.

Non eseguire le indagini di accertamento per: malattie del metabolismo, malattie reumatiche, complicazioni della funzionalità epato-renale, alterazioni cardiache, squilibri ormonali ecc.

Non assumere i farmaci specifici per le malattie responsabili delle caviglie gonfie.

Non seguire le terapie finalizzate al recupero di infortuni (tecar, laser ecc).

Seguire una dieta ricca di sodio.

Non avvisare il medico se le caviglie gonfie sono comparse dopo l'inizio di una terapia farmacologica contro l'ipertensione.

Diventare o rimanere in sovrappeso.

Diventare o rimanere sedentari.

Trascurare le pratiche di auto massaggio e di posizionamento delle gambe in alto.

Esporsi al morso o alla puntura di animali, o al contatto con piante tossiche e non applicare pomate specifiche.

Esporsi a fattori allergizzanti e, dopo un contatto, non assumere i farmaci specifici o non rivolgersi al pronto intervento.

Dopo una ferita, nel dubbio di un'infezione, non medicarla e/o non assumere gli antibiotici prescritti.

Trascurare i traumi, di qualunque genere essi siano.

Cure Farmacologiche I farmaci utilizzati contro le caviglie gonfie sono specifici per la cura della patologia primaria. Questo vale soprattutto in caso di traumi, punture o morsi di animali, per le malattie infiammatorie articolari, per le reazioni allergiche, per le infezioni ecc.

Se il gonfiore è provocato dal sovrappeso, dalla sedentarietà, dalla gravidanza o da una predisposizione individuale, non esiste alcuna terapia farmacologica specifica.

Prevenzione La prevenzione delle caviglie gonfie si basa su vari principi anche molto diversi a seconda della causa scatenante: Evitare: i traumi, i morsi e le punture di animali o il contatto con piante tossiche, le reazioni allergiche, le infezioni ecc.

Curare le malattie metaboliche e/o compensare quelle croniche.

Seguire una dieta adeguata.

Evitare il sovrappeso.

Praticare attività motoria.