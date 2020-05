Rimedi per il Catabolismo Muscolare

Per catabolismo muscolare si intende la perdita significativa, nonché oggettiva e misurabile, di fibrocellule contrattili (o della loro sezione).

Come tutti i tessuti, anche quello muscolare è soggetto a turnover (ricambio) periodico. I mattoni che lo compongono vengono smantellati (catabolismo) e rimpiazzati sistematicamente (anabolismo). Questo procedimento è pilotato dai flussi ormonali e, in condizioni fisiologiche (assenza di patologie, eunutrizione, nessuna interferenza farmacologica), avviene in maniera completa.

In certe pratiche sportive (basate sulle varie espressioni di forza), l'anabolismo supera il catabolismo aumentando la massa muscolare. D'altro canto, in altre condizioni (patologiche o causate da una condotta inappropriata) la capacità di ricostruire il tessuto muscolare dopo il catabolismo non è abbastanza efficace o efficiente.

Quest'ultimo meccanismo, se protratto nel tempo, è responsabile del catabolismo muscolare propriamente detto (clinicamente rilevabile e incisivo sullo stato di salute).

Cosa NON Fare Questi atteggiamenti sono controindicati in quanto favoriscono sia la perdita di trofismo, sia il catabolismo muscolare: Interrompere l'attività sportiva.

Disidratarsi.

Seguire una dieta scorretta:

Carente di energia totale.



Carente di carboidrati.



Carente di proteine ad alto valore biologico.

Recuperare in maniera insufficiente.

Dormire poco e male.

Eccedere con il volume e l'intensità dell'attività aerobica.

Non curare il sovrallenamento.

Trascurare le patologie più o meno gravi che possono causare o contribuire al catabolismo muscolare.

Cosa NON Mangiare Alcolici.

Cibi confezionati: sono poveri di vitamine, minerali, antiossidanti polifenolici ecc.

Cibi spazzatura (snack, bibite dolci, milkshake, fast-food): apportano più molecole nocive e non soddisfano le richieste nutrizionali di uno sportivo.

Diete monotematiche (carnivore, vegane ecc): sono sempre carenti di qualche nutriente.

Cibi secchi: sono carenti in acqua e ricchi di sodio. Rendono più difficile mantenere l'idratazione. NB. E' consigliabile evitare i digiuni prolungati.

Cure Farmacologiche Le cure farmacologiche sono esclusivamente riservate alle cause patologiche di catabolismo muscolare e risultano altamente specifiche.

Prevenzione La prevenzione del catabolismo muscolare è brevemente riassumibile nei seguenti consigli: Seguire una dieta adeguata.

Programmare gli allenamenti in relazione al proprio stile di vita per garantire il recupero.

Recuperate in maniera totale tra le sessioni.

Dormire a sufficienza ed evitare le condotte inappropriate (lunghi digiuni, abuso alcolico, tabagismo ecc).