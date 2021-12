Rimedi Capelli Secchi

Generalmente, i capelli secchi si osservano quando l'attività secretiva delle ghiandole sebacee presenti nel cuoio capelluto viene drasticamente ridotta; di conseguenza, il capello poco lubrificato appare visibilmente secco, arido ed opaco. Ma non è tutto.

L'aridità del capello e la mancanza di lubrificazione sebacea conferiscono alla chioma un aspetto poco elegante, debole, sfibrato; in questa chioma ribelle, ogni capello, carente del proprio nutrimento essenziale (sebo), tende a reagire, spezzandosi e formando doppie punte.

I capelli secchi possono essere favoriti o peggiorati da innumerevoli fattori: insulti atmosferici (acqua salata, vento, raggi UV ecc.), agenti irritanti (tinte colorate, cloro della piscina), patologie (iper/ipotiroidismo, morbo di Hashimoto), alimentazione scarsa in proteine o carente di vitamine ed acidi grassi essenziali, lavaggi eccessivi, utilizzo di shampoo aggressivi o inadatti per il proprio tipo di capello.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Capelli Secchi; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.