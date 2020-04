Rimedi Capelli Grassi

I capelli grassi rappresentano un disturbo estetico non da poco. Tanto diffuso quanto imbarazzante, questo disguido d'apparenza è causato dal deposito di secrezione sebacea su cuoio capelluto e fusto dei capelli: così facendo, la chioma diventa oggettivamente molto sgradevole alla vista (... ed al tatto).

I capelli grassi assumono un aspetto untuoso ed appiccicoso; il sudiciume che vi si attecchisce tende ad attirare a sé gli altri capelli, come fosse un collante. Come se ciò non bastasse, i capelli grassi - a differenza dei capelli secchi - tendono ad emanare più facilmente un cattivo odore. Inoltre il sebo - che colando su tutta la lunghezza del capello si accumula esageratamente sul cuoio capelluto - va a sottrarre vitalità al capello, rendendolo spento e apparentemente poco sano.

I capelli grassi possono inoltre dipendere da un'iper-attività degli enzimi 5alfa-reduttasi, responsabili della conversione del testosterone in diidrotestosterone (a sua volta responsabile della caduta dei capelli e della produzione di sebo).

Nota Bene: avere i capelli grassi non è sempre espressione di scarsa igiene personale. La predisposizione genetica gioca infatti un ruolo cardine nella manifestazione di questo disturbo.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Capelli Grassi; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Lavare spesso i capelli grassi con shampoo delicati è sicuramente il rimedio più indicato per combattere il disturbo. Se il problema dei capelli grassi è particolarmente evidente, si consigliano lavaggi quotidiani

Utilizzare shampoo delicati per evitare di rimuovere troppo sebo dal cuoio capelluto privando il capello della sua naturale barriera protettiva. Gli shampoo trasparenti sono i più consigliati perché contengono (quasi certamente) sostanze più delicate e non sono formulati insieme a coloranti

Dedicare un piccolo spazio di tempo quotidiano alla cura dei capelli: gli shampoo delicati, le lozioni astringenti e disinfettanti sono sicuramente i prodotti ideali per il trattamento dei capelli grassi

Massaggiare il cuoio capelluto mentre si distribuisce lo shampoo è un buon rimedio contro i capelli grassi

Controllare il grado di untuosità del capello dopo il lavaggio con lo shampoo: per scoprire se la chioma è stata lavata correttamente o meno è sufficiente passare un dito sul cuoio capelluto dopo aver asciugato con il phon i capelli; se il dito appare lucido, significa che è necessario perfezionare la modalità di lavaggio

Perfino il collutorio antiplacca può essere d'aiuto in assenza di lozioni astringenti: in questi casi, si consiglia di imbibire un batuffolo di cotone e di eseguire degli impacchi direttamente sul cuoio capelluto. Anche questo accorgimento rientra nei rimedi per contrastare i capelli grassi

Allontanare lo stress: anche le tensioni e l'ansia possono gravare pesantemente sull'aspetto dei capelli. Per questa ragione, si raccomanda di ritagliarsi piccoli spazi di tempo da dedicare alla cura di se stessi: le passeggiate e le attività sportive leggere sono sicuramente indicate

Attenzione alla pillola anticoncezionale e agli altri metodi contraccettivi ormonali: alcune donne particolarmente sensibili possono osservare un aumento del sebo nel cuoio capelluto e nei capelli durante il ciclo di cura con gli ormoni (contenuti nella pillola contraccettiva)

Cosa NON fare Evitare di lavare troppo spesso i capelli nella convinzione che lavaggi ricorrenti possano aumentare la secrezione di sebo: la produzione di sebo non è infatti subordinata al lavaggio

Utilizzare shampoo aggressivi o di qualità scadente

Asciugare i capelli avvicinando eccessivamente il phon: si raccomanda piuttosto di mantenere il phon ad una debita distanza (circa 30 cm) al fine di evitare che l'eccesso di calore diretto fluidifichi eccessivamente il sebo, rendendo il capello ancora più untuoso

Continuare a spazzolare i capelli: lo spazzolamento favorisce il trascinamento del sebo dal cuoio capelluto alla punta dei capelli

Toccare i capelli con le mani sporche

Massaggiare il cuoio capelluto tra uno shampoo e l'altro. Questo comportamento dovrebbe essere evitato: massaggiando continuamente il cuoio capelluto si rischia di stimolare la produzione di sebo. Il cuoio capelluto va massaggiato solo durante lo shampoo

Utilizzare il balsamo: queste preparazioni cosmetiche, estremamente indicate come rimedio per capelli secchi, dovrebbero essere evitate per i capelli grassi poiché andrebbero ad appesantire la chioma. Nel caso il balsamo fosse veramente indispensabile, si raccomanda di applicarlo solamente sulle punte dei capelli grassi

Fumare: il fumo può aderire al capello rendendolo spento, opaco e visibilmente unto

Cosa NON Mangiare Non c'è alcuna evidenza scientifica che relazioni il cibo con il peggioramento dei capelli grassi. Si raccomanda tuttavia di seguire una dieta sana, bilanciata, ricca di frutta, verdura e povera di grassi.

Cure Farmacologiche Finasteride: indicato per neutralizzare il sebo in eccesso depositato sul cuoio capelluto, responsabile dei capelli grassi. Il farmaco, indicato esclusivamente per gli uomini, esercita la propria azione terapeutica inibendo l'attività dell'enzima 5 alfa reduttasi

Inibitori recettoriali degli androgeni: farmaci indicati per curare i capelli grassi nella donna: Ciproterone acetato (es. Androcur) Flutamide (es. Flutamide Hex)



Prevenzione Lavare sempre accuratamente le mani prima di toccare i capelli

Per prevenire l'eccessivo deposito di sebo sul cuoio capelluto, si raccomanda di evitare quanto possibile i luoghi inquinati ed il fumo (anche quello passivo)

Spazzolare i capelli solo quando necessario

Lavare frequentemente i capelli grassi con shampoo delicati