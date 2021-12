Rimedi Capelli Grassi

Introduzione

Cosa s'intende per Capelli Grassi?

I capelli grassi rappresentano un disturbo estetico non da poco. Tanto diffuso quanto imbarazzante, questo disguido d'apparenza è causato dal deposito di secrezione sebacea su cuoio capelluto e fusto dei capelli: così facendo, la chioma diventa oggettivamente molto sgradevole alla vista (... ed al tatto).

I capelli grassi assumono un aspetto untuoso ed appiccicoso; il sudiciume che vi si attecchisce tende ad attirare a sé gli altri capelli, come fosse un collante. Come se ciò non bastasse, i capelli grassi - a differenza dei capelli secchi - tendono ad emanare più facilmente un cattivo odore. Inoltre il sebo - che colando su tutta la lunghezza del capello si accumula esageratamente sul cuoio capelluto - va a sottrarre vitalità al capello, rendendolo spento e apparentemente poco sano.

I capelli grassi inoltre possono dipendere da un'iper-attività degli enzimi 5alfa-reduttasi, responsabili della conversione del testosterone in diidrotestosterone (a sua volta responsabile della caduta dei capelli e della produzione di sebo).

Nota Bene: avere i capelli grassi non è sempre espressione di scarsa igiene personale. La predisposizione genetica gioca infatti un ruolo cardine nella manifestazione di questo disturbo.

