Rimedi per la candida: come curarla

Candida albicans è un micete responsabile d'infezioni che possono potenzialmente interessare ogni parte del corpo. Più frequentemente, la Candida è nota per le infezioni a livello genitale (candidosi vaginale) ed orale (mughetto). Meno spesso, la Candida è coinvolta anche in infezioni sub-cutanee o sistemiche. Ricordiamo, inoltre, che Candida albicans è considerato un lievito saprofita, dato che vive in simbiosi con l'organismo umano, partecipando alla digestione degli zuccheri. Nonostante quanto affermato, quando il sistema immunitario non è più sufficiente per controllarne la proliferazione, Candida albicans si trasforma in patogeno opportunista.

La candidosi può esser favorita da più fattori: abuso di antibiotici o corticosteroidi per lunghi periodi, stress intenso, contraccettivi orali, diabete, calo delle difese immunitarie, alcolismo, tabagismo, anemia ed inquinamento. I sintomi della candidosi dipendono chiaramente dalla localizzazione dell'infezione. Per esempio, la Candida vaginale fa il suo esordio con prurito intenso, perdite vaginali simili a ricotta, dolore durante i rapporti, ulcere a livello perineale e difficoltà ad urinare.