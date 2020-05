Rimedi per le Calcificazioni Tendinee

La calcificazione tendinea è una tendinopatia; si tratta di un processo degenerativo che interessa i tendini dei muscoli striati (soprattutto quelli più grossi) e che consiste nella sedimentazione di minerale osseo sulla superficie dei tessuti connettivali tendinei.

La causa primaria di calcificazione è l'infiammazione cronica.

D'altro canto non tutte le tendiniti provocano la calcificazione tendinea, ma è coinvolta principalmente la cosiddetta tendinite calcifica.

Quest'ultima è provocata dalla ripetizione cronica di lievi microtraumi; più raramente viene scatenata da eventi traumatici acuti e ravvicinati (che d'altro canto possono iniziare la degenerazione).

La calcificazione tendinea è responsabile di dolore, riduzione dell'elasticità, compromissione della mobilità e aumento del rischio di rottura.

I distretti corporei maggiormente colpiti dalle calcificazioni tendinee sono: spalla (tendine del muscolo sovraspinato), tendine di Achille (tendine del tricipite surale), ginocchio (tendine del quadricipite femorale), gomito (estensori dell'avambraccio) ecc.

I fattori di rischio sono principalmente di tipo comportamentale, ma anche la suscettibilità individuale svolge un ruolo decisivo.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Calcificazioni Tendinee; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.