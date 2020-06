Rimedi per il Bruciore di Stomaco

Il bruciore di stomaco (pirosi) è un sintomo causato da una sofferenza della mucosa gastrica.

La mucosa sello stomaco è responsabile della produzione di succo digestivo e della secrezione di muco protettivo.

In condizioni normali, la superficie interna dell'organo risulta protetta dal muco, che ostacola l'azione corrosiva dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco con finalità digestive e antisettiche.

Il bruciore di stomaco viene provocato dal contatto dell'acido gastrico con la superficie priva di muco; ciò può essere dovuto a un eccesso di succhi gastrici o alla carenza di muco protettivo.

Il bruciore di stomaco si correla spesso a varie condizioni morbose come:

Le cause più diffuse sono:

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Bruciori di Stomaco; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.