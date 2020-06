Rimedi per la Bocca Amara

Per bocca amara si intende la percezione di un gusto sgradevole. Tale sensazione può essere causata da circostanze particolari (farmaci, alimenti e bevande, stress, ciclo mestruale, menopausa, gravidanza ecc), abitudini scorrette (tabagismo, scarsa igiene orale ecc) o disturbi digestivi. Tra questi ultimi, alcuni sono considerati patologici: Malattie dell'esofago, dello stomaco, del duodeno e dell'intestino.

Disagi epatici, biliari e del pancreas.

Malattie o condizioni particolari del metabolismo.

Infezioni del cavo orale ecc. Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Bocca Amara; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare La scelta degli interventi utili per la bocca amara dipende soprattutto da: frequenza del sintomo, gravità, cause e compresenza di altri fattori negativi.

Tuttavia, è sempre consigliabile rivolgersi al medico per una diagnosi accurata.

Inoltre, è consigliabile: Curare l'alimentazione:

Equilibrio nutrizionale.



Digeribilità.



Ripartizione dei pasti.



Scelta dei cibi.

Tenere sotto controllo eventuali patologie:

Metaboliche.



Anatomico-funzionali dell'apparato digerente.

Rispettare l'igiene orale e curare le infezioni:

Lavarsi i denti dopo tutti i pasti (attendendo circa 30-60').



Passare il filo interdentale.



Utilizzare il collutorio.

Se possibile, rimpiazzare le terapie farmacologiche.

Ridurre i livelli di stress nervoso che possono incidere sulla digestione o sull'acidità di stomaco a digiuno.

Praticare attività motoria e, se gradite, tecniche di rilassamento. Se la bocca amara è causata da: ciclo mestruale, menopausa, gravidanza ecc, si consiglia di attendere che passi da sola e di mettere in pratica i suggerimenti che riguardano lo stile di vita.

Prevenzione Per prevenire la bocca amara è necessario garantire: Un funzionamento gastrointestinale corretto.

Evitare l'ernia iatale e il reflusso gastroesofageo. E' necessario mantenere un peso normale.

Evitare le complicazioni infettive del cavo orale.

Evitare le alterazioni metaboliche, sia patologiche, sia conseguenti a un'alimentazione momentaneamente scorretta.

Eliminare alcol e sigarette.

Evitare il digiuno.

Praticare attività motoria e ridurre con altri metodi lo stress mentale.