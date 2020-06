Rimedi per l'Astenia

Il termine astenia indica una debolezza psico-fisica generalizzata, che costituisce un sintomo estremamente diffuso.

Le persone che soffrono di astenia si rivolgono al medico lamentando: spossatezza, stanchezza e ridotta capacità mentale, fisica e di resistenza allo sforzo, con affaticamento precoce.

Le cause dell'astenia sono di varia natura; il più delle volte interessano il sistema nervoso centrale e/o motorio.

Tra le cause più frequenti riconosciamo:

Alterazione del sonno.

Gravidanza o menopausa.

Sovrallenamento.

Tossicodipendenza o alcolismo.

Infezioni e infestazioni.

Alterazioni del metabolismo.

Endocrinopatie.

Malnutrizione.

Alterazione della composizione e del flusso sanguigno.

Patologie neuromuscolari o osteoarticolari.

Intossicazioni.

Tumori.

Disagi emotivi o psichiatrici.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Astenia; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare il sintomo: trascurare l'astenia potrebbe aggravare la causa scatenante.

Sottovalutare la disidratazione e la carenza salina.

Esporsi costantemente a temperature eccessive.

Dormire poco, male, trascurare i riposi dei turni di lavoro, mangiare prima di coricarsi ecc.

Evitare gli approfondimenti diagnostici, soprattutto le analisi del sangue.

Non eseguire il test di gravidanza, soprattutto in presenza di altri indizi significativi.

Non prendere in considerazione l'entrata in menopausa.

Eccedere con l'alcol.

Fare uso di droghe.

Lavorare o frequentare ambienti inquinati, di dubbia sicurezza, esponendosi a contaminanti venefici come i gas di scarico, i solventi chimici ecc.

Recuperare in maniera insufficiente dagli allenamenti e ignorare i primi sintomi dell'overtraining.

Praticare diete estreme, sbilanciate o comunque inadeguate.

Sottovalutare i disagi muscolari o reumatici cronici; possono essere legati a patologie infiammatorie croniche o degenerative.

Nascondere o vergognarsi di sintomi psichiatrici rilevanti; non curandoli, questi possono peggiorare sensibilmente e aggravare l'astenia fino all'insorgenza di stati più gravi.

Cosa NON Mangiare Non esistono alimenti che creano astenia. D'altro canto bisogna ricordare che: L'iperglicemia causa debolezza. Un eccesso di glucosio nel sangue è associato alla riduzione dell'efficienza corporea. Si manifesta principalmente nei soggetti malati di diabete e dev'essere curata con una dieta avente la giusta quantità - qualità di glucidi.

E' sconsigliato rimpiazzare i cibi freschi, non lavorati e nutrizionalmente apprezzabili con: prodotti conservati ed elaborati, cibi spazzatura e fast food.

Bisogna evitare l'abuso alcolico.

Cure Farmacologiche Le cure farmacologiche per l'astenia si possono differenziare in due categorie: Farmaci contro la malattia che provoca l'astenia:

Farmaci per la cura delle malattie del metabolismo: ad esempio gli ipoglicemizzanti per il diabete.



Terapie ormonali: ad esempio quella “sostitutiva” per la sindrome climaterica.



Contro le infestazioni e le infezioni: ad esempio antivirali, antibiotici ecc.



Contenenti il nutriente concentrato di cui si manifesta la carenza: ad esempio l'acido folico, il ferro, la cobalamina ecc.



Antinfiammatori per la malattie croniche: riducendo la flogosi e il dolore è possibile aumentare l'attività del soggetto.

Farmaci contro le condizioni psichiatriche caratterizzate da astenia:

Sonniferi e sedativi per favorire il sonno.



Ansiolitici.



Antidepressivi.



Antipsicotici.

Prevenzione La prevenzione dell'astenia non è sempre possibile.

D'altro canto, avendone già sofferto, è possibile correggere le proprie abitudini e lo stile alimentare. Ad esempio: Prevenendo la disidratazione e la pressione bassa: è possibile incrementando la quantità d'acqua, di alimenti idratati e assumendo integratori idrosalini.

Prevenendo l'ipoglicemia: alcune persone soffrono di ipoglicemia se lasciano trascorrere troppo tempo tra un pasto e l'altro. E' possibile prevenirla mangiando più spesso e in quantità sufficienti.

Prevenendo l'anemia: richiede molti accorgimenti alimentari che devono essere rispettati costantemente (vedi dieta per l'anemia).

Prevenendo i postumi delle sbornie ripetute.

Prevenendo la malnutrizione generale: seguendo una dieta equilibrata. Se è necessario dimagrire, si consiglia di farlo appoggiandosi a un dietologo.

Prevenendo il sovrallenamento: migliorando la pianificazione e adattando il progetto in corso d'opera.