Rimedi Artrosi

L'artrosi (osteoartrosi) è un'artropatia degenerativa.

Si tratta di una malattia articolare che causa la perdita progressiva delle parti anatomiche tipiche delle articolazioni.

Può colpire la colonna vertebrale, le anche, gli arti superiori e quelli inferiori.

L'artrosi provoca il logorio della cartilagine articolare e il rimpiazzo del tessuto condroide con quello osseo. Provoca dolore e limitazione nei movimenti.

L'insorgenza dell'artrosi e la comparsa dei sintomi aumentano con l'età. E' identificabile (almeno in un distretto) nella maggior parte dei quarantenni e in quasi tutti i settantenni. L'incidenza maggiore si riscontra fra i 75-79 anni.

Si tratta della causa più importante di dolore e invalidità articolare tra gli italiani (oltre 4 milioni). I maschi ne soffrono di più entro i 45 anni e le femmine oltre. La prevalenza dell'artrosi progredisce con la vecchiaia.

Molti fattori di rischio per l'artrosi sono gli stessi dell'osteoporosi.

