Rimedi Artrite Reumatoide

L'artrite reumatoide (da qui in poi chiamata semplicemente “artrite”) è una malattia cronica infiammatoria.

E' una patologia di natura sistemica che si ripercuote sulle cartilagini articolari. Gli effetti possono essere molto gravi, invalidanti e causare la perdita irreversibile della funzionalità.

Verosimilmente a eziologia multifattoriale, l'artrite ha una componente autoimmune parecchio importante. Inoltre, esistono dei fattori di rischio genetici e comportamentali associabili alla comparsa della malattia.

Interessa soprattutto le articolazioni simmetriche ma non sono esclusi i tendini, la sinovia, i muscoli, le borse e altri tessuti.

Il meccanismo patologico dell'artrite si basa su:

Attivazione immunitaria per causa di virus o batteri.

Reazione incontrollata e danneggiamento articolare con infiammazione cronica.

La malattia compromette l'escursione articolare e tutti i movimenti correlati.

L'artrite colpisce l'1-2% della popolazione. L'insorgenza è maggiore nelle donne e nei soggetti con età compresa tra i 40-60 anni. Non sono rari gli episodi precoci o tardivi.

Alcuni ipotizzano che i fattori di rischio comportamentali e ambientali svolgano un ruolo determinante e non solo predisponente.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Artrite Reumatoide; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Trascurare la prevenzione, in particolare consapevolmente a una tendenza familiare importante:

Obesità.



Rischiare il contagio da Human Herpes Virus 6 ed Epstein-Barr Virus.



Condurre uno stile di vita stressante.



Fumare e abusare di alcolici.



Avere una cattiva igiene orale e incrementare il rischio di parodontiti con proliferazione di Porphyromonas gingivalis.



Adottare una dieta carente di vitamina D e molecole antinfiammatorie e/o antiossidanti.

Ignorare la sintomatologia, non rivolgersi al medico o non proseguire le ricerche diagnostiche.

Scelta delle attività fisiche inadatte, dolorose e in grado di peggiorare l'artrite.

Quando necessario, non fare uso di dispositivi per i lavori domestici o gli spostamenti.

Non praticare fisioterapia e conservazione motoria.

Non seguire la terapia farmacologica prescritta.

Non adottare i trattamenti medici suggeriti.

Non ricorrere alla chirurgia (se necessaria).

Non mantenere una funzionalità muscolare soddisfacente dopo l'installazione di una protesi.

Cure e Rimedi Naturali Bagni di fango: sono utili nella riduzione del dolore articolare ma non agiscono sulla causa scatenante.

Erboristeria:

Acido boswellico.



Curcumina.



Artiglio del diavolo.



Euonymus alatu.



Tripterygium wilfordii (può causare gravi effetti collaterali).

Prevenzione Non fumare.

Non eccedere con gli alcolici.

Rimanere in normopeso o dimagrire in caso di obesità.

Adottare una dieta sufficientemente ricca di vitamina D; può essere utile anche verificare l'apporto di omega 3 e antiossidanti.

Praticare attività motoria regolare.

Evitare il contagio da Human Herpes Virus 6 ed Epstein-Barr Virus.

Curare l'igiene orale e ridurre il rischio di parodontiti con proliferazione di Porphyromonas gingivalis.

Condurre uno stile di vita meno stressante possibile.