Rimedi per l'Apnea Notturna

L'apnea notturna è il sintomo più caratteristico della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), che colpisce fino al 5% della popolazione adulta.

L'apnea notturna può causare ipossiemia (poco ossigeno nel sangue), sforzo inspiratorio e micro-risvegli ripetuti.

La gravità è proporzionale alla frequenza e alla durata delle apnee stesse.

La nocività dell'apnea notturna è dovuta alle sue complicanze:

L'apnea notturna da OSAS è causata dal collasso delle vie aeree e dalla chiusura parziale dell'ipofaringe; ne consegue uno sforzo muscolare inspiratorio molto intenso, necessario per riaprire il flusso d'aria.

Sono implicati la riduzione della muscolatura faringea e l'eccesso di tessuto molle (soprattutto adiposo).

Nel contesto della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, si evidenziano anche il russamento e la sonnolenza o eccessiva debolezza diurna.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Apnee Notturne; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare o sottovalutare le apnee notturne.

Aumentare di peso o rimanere in sovrappeso.

Dormire in posizione supina.

Cenare e bere alcolici a ridosso del sonno.

Mangiare molto prima di andare a dormire.

Bere alcolici prima del sonno.

Assumere sedativi.

Fumare molto.

Evitare l'utilizzo del CPAP (dispositivo di ventilazione notturna) prescritto dal medico.

Evitare la chirurgia consigliata dal medico.

Cure e Rimedi Naturali Oltre alla correzione dello stile di vita (dieta, posizione durante il sonno ecc), i rimedi naturali per le apnee notturne sono pochi e non troppo efficaci. Alcuni sono: Cerotto nasale: dovrebbe aumentare il flusso d'aria attraverso le narici.

Tisane o estratto di valeriana: migliora la qualità del sonno ma non interviene sul meccanismo delle apnee notturne.

Oli essenziali: favoriscono lo scioglimento del muco e tendono a sfiammare le mucose delle vie aeree superiori. Possono moderare il russamento ma non è detto che agiscano positivamente sull'OSAS.

Cure Farmacologiche Stimolanti che agiscono sul sintomo della letargia diurna favorendo il riposo notturno; non intervengono sulla causa: Modafinil (ad esempio Provigil).

Teofillina (ad esempio Aminomal Elisir, Diffumal, Respicur).

Caffeina citrato (ad esempio Nymusa).

Amfetamina e Destroamfetamina (ad esempio DextroStat, Adderall, Dexedrine).

Prevenzione La prevenzione dell'apnea notturna, dell'OSAS e delle complicanze implica: Evitare il sovrappeso.

Eventualmente, dimagrire con una dieta ipocalorica bilanciata e attività fisica motoria.

Mangiare poco nelle ore serali ed evitare pratiche controproducenti (alcolici, sigarette ecc).

Effettuare le analisi diagnostiche più appropriate.

Sfruttare le terapie farmacologiche e altri trattamenti medici.

Se necessario, rimuovere chirurgicamente gli impedimenti al flusso delle vie aeree superiori.