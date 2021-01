Rimedi per l'Ansia

Cosa Fare Quando gli stati ansiosi costituiscono l'anticamera di un problema più grave o cronico, è necessario prevenirli o intraprendere un percorso medico specifico. Il primo intervento è di rivolgersi al medico di base, che, se lo riterrà opportuno (tramite un'anamnesi), somministrerà una breve e leggera terapia ansiolitica o indirizzerà la persona da uno psichiatra (per una diagnosi specifica e una terapia farmacologica più mirata).

Chi non accetta di buon grado la somministrazione di farmaci può rivolgersi direttamente ad uno psicologo-psicoterapeuta. Dopo aver identificato la causa scatenante, egli stabilirà quale psico-terapia utilizzare. Può rivelarsi necessario prevenire l'aggravamento o la cronicizzazione dell'ansia rivolgendosi SUBITO al medico. I fattori che suggeriscono questa soluzione sono: Familiarità con i disturbi d'ansia.

Malattie psichiatriche (ad esempio l'autolesionismo).

Abuso di alcol.

Uso di sostanze stupefacenti (soprattutto endovena).

Depressione. Chi non rientra nelle suddette categorie, non reputa necessario l'utilizzo di farmaci, non si presta volentieri alla terapia psicologica e reputa che si possa trattare di una condizione prettamente biochimica, può fare richiesta di un'analisi del sangue.

L'indagine in questione rivelerà le concentrazioni di enzimi specifici (come Ache, Bche ecc) e li metterà in relazione con età, indice di massa corporea ecc per valutarne la normalità.

Cosa NON fare Uno stato d'ansia grave, difficilmente tollerabile e in grado di modificare le abitudini di una persona, richiede un atteggiamento cosciente e maturo.

In particolare, bisognerebbe evitare di: Nasconderlo.

Inserirlo nella propria consuetudine.

Tentare di curalo farmacologicamente in maniera autonoma.

Ridurlo tramite l'uso di psicotropi a buon mercato come l'alcol etilico.

Tentare rimedi alternativi potenzialmente nocivi o che ostacolano/ritardano la diagnosi medica.

Cosa NON Mangiare Dopo aver specificato di non eccedere con gli alimenti che contengono serotonina e triptofano, riportiamo una lista dei cibi che possono peggiorare lo stato ansioso.

Questi contengono una o più molecole nervine stimolanti: Caffè, anche al ginseng: per la presenza di caffeina.

Guaranà: per la presenza di caffeina.

Tè fermentati: per la presenza di teofillina.

Cacao e cioccolato: per la presenza di teobromina.

Energy drink: contengono cocktail di vari stimolanti.

Alcolici: per la presenza di alcol etilico che provoca una sensazione immediata di rilassamento alla quale segue un peggioramento della sintomatologia ansiosa.

Prevenzione I disturbi ansiosi possono essere prevenuti soltanto dopo il primo esordio e con consapevolezza.

In particolare, la persona dev'essere in grado di: Ammettere la propria tendenza all'ansia e agire di conseguenza.

Riconoscere le situazioni e le circostanze che possono scatenare o innescare il disturbo, cercando di evitarle. Tutti i consigli citati nei paragrafi precedenti sono utili alla prevenzione dell'ansia, eccezion fatta per la terapia farmacologica e psicologica. In particolare, si prestano i rimedi naturali.