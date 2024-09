Cosa fare per calmare l'ansia?

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Ansia; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Esiste una moltitudine di pratiche e rimedi naturali che possono contribuire, in assenza di quadri psichiatrici superiori, a migliorare lo stato emotivo. In una certa misura, inoltre, l'ansia può anche essere prevenuta. Nelle situazioni peggiori, tuttavia, un aiuto farmacologico può essere di vitale importanza.

Cosa fare per far passare l'ansia?

Quando gli stati ansiosi costituiscono l'anticamera di un problema più grave o cronico, è necessario prevenirli o intraprendere un percorso medico specifico.

Il primo intervento è di rivolgersi direttamente ad uno psicologo-psicoterapeuta. Dopo aver identificato la causa scatenante, egli stabilirà quale psico-terapia utilizzare;

Chi non accetta di buon grado questo tipo di soluzione, può rivolgersi al medico di base che, se lo riterrà opportuno (tramite un'anamnesi), somministrerà una breve e leggera terapia ansiolitica o indirizzerà la persona da uno psichiatra (per una diagnosi specifica e una terapia farmacologica più mirata).

Mettere ordine nella propria vita e tentare di identificare le maggiori fonti di ansia, arginandole o gestendole quanto meglio.

In caso di sedentarietà, è bene iniziare a praticare sport con regolarità, quale potente coadiuvante contro tutti i disturbi dell'umore.

Ritagliare specifici momenti a pratiche ansiolitiche, come alcune forme di yoga, il pranayama, il thai chi, la meditazione ecc. Possono aiutare anche la musicoterapia, la cromoterapia e l'aromaterapia.

Nota: sotto parleremo anche dei rimendi naturali.

Può rivelarsi necessario prevenire l'aggravamento o la cronicizzazione dell'ansia prevenendola o intervenendo quanto prima. I fattori che suggeriscono questa soluzione sono:

Familiarità con i disturbi d'ansia;

Malattie psichiatriche (ad esempio l'autolesionismo);

Abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti (soprattutto endovena);

Depressione.

Chi non rientra nelle suddette categorie, non reputa necessario l'utilizzo di farmaci, non si presta volentieri alla terapia psicologica e reputa che si possa trattare di una condizione prettamente biochimica, può fare richiesta di un'analisi del sangue.

L'indagine in questione rivelerà le concentrazioni di enzimi specifici (come Ache, Bche ecc) e li metterà in relazione con età, indice di massa corporea ecc per valutarne la normalità.

Cosa non fare per calmare l'ansia?

Uno stato d'ansia grave, difficilmente tollerabile e in grado di modificare le abitudini di una persona, richiede un atteggiamento cosciente e maturo.

In particolare, bisognerebbe evitare di: