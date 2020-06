Rimedi per l'Anemia

L'anemia è un disturbo causato dalla riduzione dell'emoglobina nel sangue.

L'emoglobina è direttamente correlata ai globuli rossi, che a loro volta sono espressione dell'ematocrito (parte corpuscolata del sangue). In caso di anemia, quest'ultimo può subire una variazione negativa confermando la diagnosi.

I sintomi dell'anemia sono: astenia, pallore, tachicardia, svenimento, inappetenza, nausea, dispnea da sforzo, riduzione della capacità di concentrazione e di memoria.

Nei casi più gravi: splenomegalia, dolori correlati e leggera ipotermia; un ulteriore indizio è la fragilità delle unghie.

L'anemia può essere differenziata in base all'eziopatogenesi. Le forme che dipendono maggiormente dalla dieta sono:

A causa delle perdite mestruali, l'anemia è più frequente nelle donne fertili rispetto a quelle in età pre-pubere o in menopausa e agli uomini.

L'anemia può essere scatenata da regimi alimentari inappropriati e peggiorata da certe condizioni particolari (attività fisica estrema ecc).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Anemia; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare In caso di anemia è sconsigliato: Ignorare le raccomandazioni del medico.

Praticare attività motoria intensa e prolungata (se l'anemia non viene compensata).

Seguire diete ipocaloriche dimagranti o sbilanciate.

Dedicarsi all'alcolismo.

Ignorare le raccomandazioni del dietista.

Ignorare le diagnosi delle malattie che possono provocare o peggiorare l'anemia e/o i suoi sintomi.

Ignorare una gravidanza, anche se in prospettiva di aborto e alle primissime settimane.