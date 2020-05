Rimedi per le Afte della Bocca

Per afte della bocca si intendono delle lesioni che interessano la mucosa orale (labbra, guance, lingua e regione sottolinguale).

Sono tipicizzate da ulcere circolari con un diametro di 2-5 mm; raramente oltrepassano il centimetro. Generalmente, le ulcere sono poco profonde e paiono circoscritte da un alone color rosso. Compaiono singolarmente o numerose.

Il sintomo principale delle afte è il dolore, che aumenta al contatto, con l'incremento della temperatura e in presenza di molecole irritanti.

Non si tratta di un'affezione grave ma talvolta si correla a disturbi superiori.

Le ulcere guariscono al massimo in due settimane, ma recidivano facilmente.

Colpiscono almeno una volta il 20-60% della popolazione; sono più frequenti in età adulta.

Se le afte compaio in bocca e si ripresentano regolarmente corrispondono al profilo diagnostico della stomatite aftosa recidivante.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Afte della Bocca; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.