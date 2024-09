Come eliminare le afte in bocca velocemente?

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Afte della Bocca; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Per afte della bocca (stomatite aftosa) si intendono delle lesioni che interessano la mucosa orale (labbra, guance, lingua e regione sottolinguale).

Le cause di stomatite aftosa possono essere diverse: fisiche, chimiche, stress, carenze nutrizionali e malattie o terapie farmacologiche.

Per farle passare velocemente è, prima di tutto, necessario comprenderne l'eziologia. Anche se, statisticamente, le afte della bocca sono più spesso di origine benigna e guariscono in 1 o 2 settimane, è bene rivolgersi al medico per escludere eventuali ragioni patologiche più gravi.

Quelle non patologiche possono essere guarite in modo naturale riducendo lo stress, escludendo certi comportamenti inadeguati e migliorando l'aspetto nutrizionale - mangiando più ferro, zinco, vitamina B12, folati, vitamina C e probiotici.

Shutterstock