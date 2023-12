Rimedi per l'Acne

L'acne è un processo infiammatorio che colpisce ghiandole pilo-sebacee e follicoli piliferi: si tratta di uno dei più comuni (quanto odiati) disturbi della pubertà.

L'acne si manifesta sotto differenti sembianze: papule, pustole, comedoni, cisti e fistole sono solo alcune delle più frequenti lesioni acneiche. I cosiddetti brufoli - che crescono in particolare su viso, collo, torace e schiena - possono avere un'eziologia multifattoriale: ciò significa che la causa dell'acne può essere genetica, ormonale (ciclo mestruale, adolescenza, gravidanza, sindrome dell'ovaio policistico...), batterica (Propionibacterium acnes) o psicologica (stress, ansie, tensioni, depressione). Un'esplosione acneica può essere inoltre favorita da altri fattori predisponenti, quali: esposizione al sole, reazione cutanea ad alcuni cosmetici di qualità scadente, assunzione di contraccettivi ormonali (es. pillola estro progestinica, cerotto anticoncezionale ecc.) ed alterazioni climatiche. Oltre a costituire una vera e propria patologia, l'acne è un problema estetico non trascurabile: difatti, i brufoli guastano l'armonia d'espressione del volto, ripercuotendosi negativamente anche sulle relazioni sociali.

