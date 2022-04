Per il menù di Pasqua , per un pic nic fuori porta per Pasquetta e per concederci qualche piatto goloso in occasione di questa festività, abbiamo raccolto tutte le ricette salate di Pasqua della nostra personal cooker Alice Mazzo . Ne abbiamo per ogni gusto , dalle ricette tradizionali alle ricette light , senza glutine , da mangiare fredde a ricette sfiziose tutte da provare!

Un modo originale per non rinunciare agli spaghetti anche a Pasqua. Un sugo semplice di pomodoro e una presentazione d'effetto.

Come preparare in casa un polpettone di carne magra , farcito con spinaci e uova senza grassi aggiunti? Scopriamolo nella versione light di Alice!

Questo brasato di manzo è realizzato con un taglio economico, leggero e ricco di gusto, ideale per preparare uno squisito brasato: la guancetta di manzo! Alice ci propone la sua versione in questo video

Una variante leggera con meno grassi e tanto gusto. Un ottimo antipasto, ideale per Pasqua.Tutti i consigli e i trucchi per prepararla in casa in questo video.

Rivisitata nella versione leggera, Alice propone la Ricetta della Crescia Marchigiana, una sorta di panettone salato al formaggio ma in versione light senza uova ! Vediamo quali ingredienti utilizzerà e quale sarà il procedimento in questo video!

Anche in occasione delle festività possiamo concederci piatti gustosi ma leggeri. Alice ci presenta una serie di ricette adatte per la Pasqua ma senza eccedere con le calorie . Eccone alcune:

Alice propone una corona di crespelle senza glutine e 100 % vegana. Non perdetevi la ricetta in questo video

Non tutte le prelibatezze contengono glutine . Alice ci propone due ricette senza glutine per non rinunciare a dei piatti gustosi nel periodo di Pasqua. Ecco cosa ci propone:

Seguite i passaggi della video ricetta di Alice per preparare l' uovo in camicia a casa vostra! Le uova sono tipiche della Pasqua e questa classica ricetta con poteva mancare. Ecco come prepararlo correttamente guardando il video di Alice

Per un pic nic nei giorni di Pasqua i Sandwich Light con Bresaola sono ideali. Un panino leggero ed equilibrato, che appaga il palato e fa bene alla salute! Scopriamo come prepararlo in questo video

La pasta ripiena con i carciofi è ideale per il pranzo di Pasqua. Un primo irresistibile ma leggero perchè preparato con besciamella light. Scopriamo come prepararlo in questo video di Alice.

Un antipasto di Pasqua veloce al forrmaggio e carote: ecco la ricetta da realizzare in casa, facile, veloce ed economica, per un risultato sorprendente e a base di ortaggi . Scopri gli ingredienti e la preparazione in questo video

Per un pranzo di Pasqua light abbiamo pensato di proporvi dei piatti con ingredienti tipici del periodo pasquale ma preparati in modo leggero.

Ricette salate da mangiare fredde per Pasqua

Se si hanno ospiti a pranzo o a cena nei giorni di Pasqua e Pasquetta, se si va fuori per una gita fuori porta per un pic-nic, non c'è niente di meglio che preparare delle pietanze fredde da poter gustare all'aperto o da poter mangiare a casa senza stare ai fornelli fino all'ulitmo minuto. Ecco di quali piatti stiamo parlando:

Tra i piatti freddi portiamo in tavola la colomba, ma come antipasto (o come alternativa al pane), nella versione salata alle olive. Vediamo come la prepara Alice in questo video.

Insalata di uova sode croccanti. Una ricetta sfiziosa con asparagi bianchi, ideale da presentare a Pasqua, il risultato è assicurato, farete un figurone! Ecco come prepararla con il video di Alice.

Gazpacho alle Fragole, la famosa zuppa fredda spagnola a base di verdure crude! Ideale come aperitivo o per antipasti freddi! Vediamo nel video come la prepara la nostra Alice.

Una ricetta per Pasqua facile e veloce sono gli stuzzichini di pane velocissimi, per un antipasto sfizioso e ricco di gusto, facilissimo da preparare con i consigli della personal cooker! Ecco il video della ricetta

Un antipasto perfetto per il periodo Pasquale. Facile e gustosa da fare in casa in pochi passaggi, ecco il video della Torta Pasqualina, un mix di verdura e uova, perfetta da mangiare anche fredda. Ecco come la prepara Alice.