Per una Pasqua all'insegna della dolcezza, abbiamo raccolto tutte le ricette dei dolci di Pasqua della nostra personal cooker Alice Mazzo . Ne abbiamo per ogni gusto: dalle classiche ricette tradizionali alle ricette light , senza burro e senza uova , dalle preparazioni semplici a quelle più complesse.

Per un viaggio nella tradizione veneta, scoprite quali sono gli ingredienti e tutti i passaggi per realizzare questo panettone di Pasqua guardando la nostra videoricetta!

Tipica della campania, la pastiera è un altro dolce tradizionale pasquale . Scopriamo con Alice come prepararla a casa. L'ideale sarebbe preparare la pastiera per tempo, almeno 24 ore prima di servirla in tavola: in questo modo, gli ingredienti si amalgameranno perfettamente ed il risultato sarà eccellente.

La colomba è il dolce tradizionale della Pasqua per eccellenza: è il simbolo di pace e purezza ed è abitudine portarla in dono nel periodo pasquale.

Attraversando lo stivale da nord a sud, le tradizioni cambiano in ambito gastronomico. In occasione della Pasqua, tanti sono i dolci di Pasqua tradizionali che nascondono significati profondi e complessi: dalla colomba alla pastiera, ecco le ricette che vi propone la nostra personal cooker Alice.

Leggeri e croccanti i Biscotti alla vaniglia senza glutine sono perfetti per chi soffre di celiachia e ideali da proporre come segnaposto goloso!

Questa ricetta per la pastiera fatta in casa nella variante senza glutine è perfetta per chi soffre di celiachia! Siete curiosi di sapere come sostituire il grano cotto e la farina di frumento ?

Non è detto che si debba rinunciare alla dolcezza e al gusto anche in caso di intolleranze alimentari o allergie. Nel caso di intolleranza al glutine , per esempio, tante sono le ricette di dolci senza glutine che si possono realizzare e la nostra Alice ce ne propone alcune davvero deliziose:

Un dolce della tradizione in versione light? Siete pronti a vedere come lo prepara la nostra personal cooker? Ecco a voi la videoricetta

Pasqua è l'occasione per portare in tavola una macedonia di frutta colorata e golosa. Un dessert leggero ma gustoso che fa felice grandi e piccoli.

Il dessert a fine pasto è sempre un piacere goloso e nei giorni di Pasqua non si può rinunciare al dolce. Con qualche caloria in meno è possibile deliziare il palato con delle ricette di dolci pasquali light che ci propone la nostra Alice. Eccone alcune:

Siete curiosi di sapere come preparerà questa ricetta? Possiamo svelarvi che userà del rum! Scoprite tutti gli ingredienti e la preparazione in questa videoricetta

Per una colazione golosa o una merenda sana e nutriente seguite la videoricetta di Alice per preparare questo dolce in casa

La ciambella marmorizzata di Pasqua è un dolce da forno d'effetto... basta uno stampo adatto e pochi trucchi per prepararlo in casa!

Procuratevi allora uno stampo e iniziate a scaldare il forno! La videoricetta di Alice vi spiegherà come realizzarlo passo dopo passo. In 25 minuti di cottura , avrete il vostro agnello dolce

Avete uno stampo a forma di agnello ? Che ne dite di preparare un agnello in versione dolce? Un'ottima alternativa per chi non mangia la carne di agnello ma vuole portare in tavola la tradizione.

La colomba veloce al cioccolato è una ricetta molto più semplice rispetto a quella della colomba tradizionale, in più per gli amanti del cioccolato è una vera esplosione di gusto!

Le colombine alle fragole calde con crema al latte sono un dessert d'effetto per le festività pasquali. Facile e gustoso da fare in casa, elegante e raffinato da servirea fine pranzo.

Un'idea originale per presentare in maniera diversa e più golosa la colomba. Vediamo come ci stupirà Alice con la sua videoricetta del tortino di colomba

Siete pronti a dare vita alla colomba avanzata? Ecco il modo proposto da Alice in questa videoricetta per una cheesecake originale e golosa!

Un'idea golosa per riciclare gli avanzi della colomba pasquale, trasformandoli in uno squisito dessert! Freschezza delle fragole unita a qualche cioccolatino inebrierà il vostro palato.

Uno zuccotto in versione pasquale. E' questa la ricetta che Alice vi propone. Uno scrigno ovale di pan di spagna avvolge un cuore morbido di gelato all' amarena . Per voi lo zuccotto rivisitato!

Questi frollini fatti in casa sono facili e veloci da preparare. Ecco la videoricetta per voi!

Vediamo come ci stupirà Alice con le sue colombine pasquali in questa videoricetta

Una preparazione super veloce, solo 5 minuti per preparare l'impasto delle colombine allo yogurt con gocce di cioccolato . Potrete utilizzare il vasetto dello yogurt per misurare gli ingredienti.

Siete curiosi di preparare questa delizia vegana? Guardate la videoricetta per ingredienti e passaggi step by step

La panna cotta è una delizia che completa il pasto in modo sublime. Che ne dite di una versione vegan alle fragole per il pranzo di Pasqua? La frescchezza delle fragole e la leggerezza del latte di riso , un mix perfetto.

I biscotti quaresimali rappresentano l'unica trasgressione concessa in periodo di Quaresima. Sono biscotti friabili preparati senza grassi animali. La ricetta cambia in base alla regione: quelli toscani, siciliani o genovesi.

Non potevano mancare nella nostra carrellata di ricette di dolci di Pasqua, le ricette vegane . Alice ha pensato di proporre delle alternative a dei dolci della tradizione ma anche delle idee da poter preparare in occasione della Pasqua. Ecco alcune ricette di dolci di Pasqua vegani

Naturalmente non potevano mancare nella nostra carrellata di ricette pasquali le uova di cioccolato. Alice ci presenta diverse ricette per uova di pasqua classici, ricette per recuperare gli avanzi di cioccolato e ricette di uova di cioccolato alternative e simpatiche, da realizzare anche con i bambini. Eccone alcune:

Una ricetta golosissima con il cioccolato che piacerà moltissimo ai bambini: ovetti di riso soffiato e cioccolato, croccantissimi e irresistibili. Ideali anche da confezionare e regalare il giorno di Pasqua.

I lollipop sono facili da preparare e serviranno pochi ingredienti. Senza cottura, da preparare anche insieme ai bambini con gli stampini o senza.

Siete curiosi di vedere come prepararli? Guardate la videoricetta

Gli ovetti di cioccolato preparati in casa sono buonissimi e bellissimi, facili da fare in casa! Vi servirà un termometro per il temperaggio del cioccolato e uno stampo in silicone. Questi ovetti potranno essere decorati e perché no, un ottimo regalo per le festività pasquali.

Pronti a scorprire ingredienti e ricette? Seguite i passaggi della video ricetta e imparate a preparare gli ovetti di cioccolato a casa vostra!

Per realizzare i cestini di cioccolato con fragole e gelato Alice propone un elemento molto curioso da utilizzare per questa ricetta: dei palloncini mignon! Per temperare il cioccolato dovrete sempre disporre di un termometro, per un risultato ottimale.

Muniti di termometro e palloncini, siete pronti per scoprire quali sono gli ingredineti e come realizzare questa ricetta? Se avete dei bambini, coinvolgeteli! Si divertiranno un sacco. Guardate la videoricetta

Le uova di Pasqua sono sicuramente il regalo più gradito nel periodo pasquale, ma se volete regalare un uovo che corrisponda ai gusti del destinatario del regalo con una sorpresa personalizzata, vi potrete cimentare nel realizzarlo in casa, passo dopo passo con la nostra personal cooker Alice che vi mostrerà come farlo da zero!

Munitevi di uno stampo e scoprite gli ingredienti e il procedimento guardando questo video

Realizzare i tartufi al cioccolato è un'ottima idea per utilizzare tutto il cioccolato avanzato delle uova di Pasqua oppure scegliete il cioccolato che preferite. Potete aggiungere del rum per realizzare dei tartufi irresistibili da condividere con gli adulti oppure scegliere una panna vegetale per una ricetta vegan. Potete prendere ispirazione per decorare i tartufi dalla nostra ricetta ma via libera ai vostri gusti!

Ecco gli ingredienti e la ricetta per preparare questa goloseria. Guardate la videoricetta

Realizzare l'uovo di Pasqua in casa è un'ottima soluzione se desiderate personalizzarlo nella decorazione, nella scelta del cioccolato e inserire all'interno una sorpresa ad hoc.

Scegliete il vostro cioccolato preferito al latte e del cioccolato al latte per la variegatura.

Pronti a realizzare il vostro uovo di cioccolato? Grandi e piccini saranno super felici di ricevere questo uovo fatto in casa. Ecco la videoricetta

Questa ricetta di Ovetti di cioccolato ripieni di macedonia è un'alternativa alla presentazione della classica macedonia. Una ricetta facile, veloce e divertente da preparare per un dessert di sicuro effetto, ideale nei giorni di Pasqua.

Per preparare questa ricetta e scoprire tutti gli ingredienti guardate la videoricetta

I cioccolatini ripieni sono ideali da regalare, da abbinare al momento caffè o per concludere il pasto nelle giornate di festa del periodo pasquale.

Scopriamo questi favolosi cioccolatini con vari ripieni. Guarda la videoricetta con tutti i passaggi e i consigli sul temperaggio del cioccolato per poter preparare i cioccolatini a casa.

