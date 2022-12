Riabilitazione dopo Ricostruzione chirurgica del Crociato Anteriore

Durante esercizi con catena cinetica aperta. si è visto che negli ultimi gradi di estensione del ginocchio da 30° a 0° le sollecitazioni a carico del LCA sono notevoli. Da preferire a quest'ultimi, quindi, gli esercizi a catena cinetica chiusa , che non sovraccaricano il legamento operato e determinano uno stimolo buono per lo sviluppo muscolare , il tutto con una buona sicurezza di non creare lesioni.

Lo stesso Beynnon ha inserito un trasduttore di tensione per via artroscopica in vivo per registrare la deformazione che subisce il legamento crociato anteriore durante esercizi a catena cinetica chiusa e aperta.

Il grosso problema a cui bisogna far fronte è che le conoscenze attuali sui tempi di ripristino e consolidamento del neo- legamento impiantato non sono in grado di stabilire quando e con quali carichi gli esercizi riabilitativi sono veramente sicuri ed efficaci.

La chirurgia ha fatto passi da gigante per quanto riguarda le tecniche di ricostruzione delle varie articolazioni, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda la riabilitazione .

Qual è il protocollo riabilitativo migliore?

Tutto sembra chiaro a questo punto, ovvero chi ha subìto un intervento di ricostruzione dell'LCA dovrebbe evitare gli esercizi a catena cinetica aperta e utilizzare quelli a catena cinetica chiusa.

Le tesi sopradescritte sono state messe in discussione da un articolo apparso su "The American Journal of Sports Medicine", dal titolo "The Strain Behavior of the Anterior Cruciate Ligament During Squatting and Active Flexion-Etension. A comparison of an Open and a Closed Kinetic Chain Exercise": i suoi autori, Beynonn, Johnson et al., hanno aggiornato e rimesso in discussione il loro precedente studio (1995), evidenziando che "I valori massimi della tensione del LCA ottenuti durante lo squat libero non differivano da quelli ottenuti durante una flessione ed estensione attiva eseguita in catena cinetica aperta.

Con questo non si vuole creare confusione, ma sottolineare che il pianeta riabilitazione è ancora da esplorare e da capire al meglio.

Quindi, la regola da adottare per riabilitare un'articolazione lesa è quella del buon senso e della personalizzazione assoluta (età, sesso, disciplina sportiva praticata, livello dell'atleta ecc. influenzano l'andamento positivo o meno del recupero).

È fondamentale lavorare insieme ai medici che hanno eseguito l'operazione e far sì che la persona su cui stiamo agendo si sottoponga ai test del caso per vedere se il cammino intrapreso è giusto o se è il caso di correggere qualcosa in corsa.