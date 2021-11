Reverse Diet e Reset Metabolico: Cosa Sono e Come Applicarli

In questo articolo entreremo più nel dettaglio, cercando di sviluppare tutti gli aspetti teorici fondamentali della reverse diet, necessari alla comprensione dell'argomento.

Reverse diet è il nome di un sistema dietetico concepito per prevenire l'indesiderato e temuto recupero dei chili persi dopo aver intrapreso con successo una dieta ipocalorica dimagrante.

Ciò che verosimilmente potrebbe accadere è una " riduzione " dell' efficienza di liposintesi e di deposito , probabilmente dovuta a lievi ma progressivi adattamenti ormonali e metabolici che, da un lato privilegiano l'azione compartimentale dell' insulina sulla massa magra , dall'altro (forse) promuovono la dispersione sotto forma di calore dell' energia in eccesso.

Secondo alcuni, aumentare progressivamente le calorie determinerebbe un aumento del metabolismo basale . Questo tuttavia non può avvenire .

Il meccanismo che dovrebbe spiegare gli effetti della reverse diet non è chiaro . Possiamo dunque fare solo delle semplici ipotesi a riguardo.

Al di là dei risultati estetici infatti, una reverse diet ben riuscita aumenta la tolleranza a maggiori livelli energetici , spostando in avanti il "set point" fisiologico.

Non esiste nemmeno un limite massimo di applicazione. L'incremento può oltrepassare tranquillamente il precedente limite normocalorico ; anzi, è un ottimo sistema per passare da una fase di taglio ad una di massa come avviene nel reset metabolico.

La distanza tra i vari step non è "fissa"; l'importante è che la body fat non aumenti oltre l' 1% ad ogni incremento .

Se associata ad un allenamento per bodybuilding o per lo sviluppo di forza , la reverse diet permette di recuperare la massa muscolare persa nella fase di dimagrimento e, quando abbinata ai crismi del reset metabolico, anche di crearne di nuova .

La reverse diet altro non è che un progressivo e lento incremento delle calorie totali nella dieta , che si applica in seguito ad un periodo di taglio energetico finalizzato al dimagrimento, con l'obbiettivo di diminuire la tendenza al recupero adiposo .

Reset Metabolico

Cosa si intende per reset metabolico?

Il concetto di reset metabolico è affine a quello di reset diet, ma viene applicato esclusivamente in associazione all'allenamento, con finalità di aumento della massa muscolare e per massimizzare il dimagrimento successivo.

L'obbiettivo del reset metabolico è quello di raggiungere la massima quantità di glucidi che l'organismo può gestire in maniera vantaggiosa per la massa muscolare .

Rispetto alla reverse diet, che nasce per conservare al meglio i risultati ottenuti durante la dieta, il reset metabolico sembra dunque più specifico per l'aumento della massa muscolare nei bodybuilder e negli sportivi; oppure per ottimizzare i risultati di una futura dieta ipocalorica dimagrante.

Partendo da una base ipocalorica, il reset metabolico richiede:

un progressivo aumento dei carboidrati alimentari (approssimativamente 20-25 g per volta) a step settimanali o di dieci giorni, fino a oltrepassare il TDEE precedente;

dei alimentari (approssimativamente 20-25 g per volta) a settimanali o di giorni, fino a oltrepassare il TDEE precedente; un parallelo incremento dei parametri allenanti, per facilitare la gestione del surplus energetico.

La durata non è standard; varia a seconda del caso ma difficilmente dura meno di 10 settimane.

Va interrotto appena l'aumento di peso tende a sbilanciarsi sulla Fat Mass, momento in cui si instaurerà nuovamente la dieta ipocalorica dimagrante (per circa un mese, un mese e mezzo) - con l'obbiettivo principale di ripristinare la sensibilità insulinica.

Nota: rispetto alla revers diet, il reset metabolico ha senso solo se proseguito oltre la soglia normocalorica.

Ovviamente, tale metodo può essere applicato solo su soggetti metabolicamente sani e, al contrario, va evitato negli insulino-resistenti (o in qualunque forma di alterazione patologica nel metabolismo glucidico).