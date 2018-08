Fabbisogno di rame fonte IOM

Nel 2001, la "U.S. Institute of Medicine" (IOM) ha aggiornato i requisiti medi stimati (estimated average requirements - EAR) e le razioni dietetiche raccomandate (recommended dietary allowances - RDA) per il rame. Quando non sono disponibili informazioni sufficienti a stabilire EAR e RDA, ad esempio per ciò che riguarda i neonati, viene utilizzata una stima definita assunzione adeguata (adeguate intake - AI).

Assunzione adeguata di rame

Le AI per il rame fino a un anno di età corrispondono a:

200 μg / die di rame per maschi e femmine 0-6 mesi

220 μg / die di rame per maschi e femmine di 7-12 mesi.

Razione dietetica raccomandata di rame

Le RDA per il rame sono:

340 μg / die di rame per maschi e femmine di 1-3 anni

440 μg / die di rame per maschi e femmine di 4-8 anni

700 μg / die di rame per maschi e femmine di 9-13 anni

890 μg / die di rame per i maschi e femmine di 14-18 anni

900 μg / die di rame per i maschi e femmine di 19 anni o più

1000 μg / die di rame per femmine gravide di 14-50 anni

1300 μg / die di rame per le femmine in allattamento di 14-50 anni.

Livelli di assunzione superiori tollerabili di rame

Per quanto interessa il livello di sicurezza, con dati sufficienti a stabilirli, l'IOM impone anche livelli di assunzione superiori tollerabili (tolerable upper intake levels - UL). Nel caso del rame, l'UL è fissato a 10 mg / die.

Nota: collettivamente le EAR, le RDA, le IA e le UL sono indicate come referenze di assunzione dietetica (Dietary Reference Intakes – DRI).

Fabbisogno di rame fonte EFSA

L'autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) fa riferimento alla serie collettiva di informazioni come Dietary Reference Values (DRV), con Population Reference Intake (PRI) al posto dell'RDA e Average Requirement (AR) anziché EAR. Per le donne e gli uomini dai 18 anni in su, le IA sono fissate rispettivamente a 1,3 e 1,6 mg / die. Le IA per la gravidanza e l'allattamento sono di 1,5 mg / die. Per i bambini di età 1-17 anni le IA aumentano con l'età da 0,7 a 1,3 mg / die – sono quindi superiori alle RDA degli Stati Uniti. L' EFSA ha fissato la sua UL a 5 mg / die, ovvero la metà del valore degli Stati Uniti.

Rame in etichetta alimentare negli USA

Ai fini dell'etichettatura degli integratori alimentari e alimenti dietetici negli Stati Uniti, l'importo di rame in una porzione è espresso in percentuale del valore giornaliero (% day value - % DV).

Il 100% del DV era di 2,0 mg, ma a partire dal 27 maggio 2016 è stato rivisto a 0,9 mg per portarlo in linea con la RDA.