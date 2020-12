Allo stesso tempo, se si è colpiti da raffreddore, è bene portare le mani alla bocca quando si starnutisce o si tossisce per evitare di contagiare chi ci è vicino.

Gli oltre 200 virus responsabili del raffreddore possono resistere per circa tre ore nell'ambiente esterno. Il contagio può pertanto avvenire anche in maniera indiretta, per esempio dando la mano o manipolando oggetti contaminati . Per questo motivo, è buona abitudine lavarsi bene le mani ed evitare di portarle al viso dopo essere stati a contatto con persone o oggetti infettati.

La forma più comune di contagio è quella diretta: starnuti , tosse e goccioline di saliva ( droplets ) permettono il passaggio diretto dei virus da un organismo all'altro. Anche il dialogo può diventare causa di trasmissione diretta in quanto durante il colloquio possono essere espulse, involontariamente, piccole gocce di liquido salivare.

Se l'aria è troppo secca, le gocce di saliva contenenti i virus possono rimanere più a lungo disperse nell'aria. Un umidificatore per l'ambiente aiuta quindi a prevenire il raffreddore e la secchezza delle vie nasali , diminuendo il rischio di infezione.

Sappiamo ad esempio che le vie respiratorie sono tappezzate da ciglia vibratili, che con i loro movimenti spingono continuamente verso l'esterno il muco (sostanza viscosa che protegge dai microrganismi inglobandoli e mascherando i recettori cellulari con i quali interagiscono). Virus e batteri possono quindi sfruttare l'azione inibitrice del freddo sulla motilità di queste ciglia, per infettare le prime vie respiratorie.

La maggiore suscettibilità al raffreddore in simili circostanze è probabilmente dovuta al temporaneo abbassamento delle difese di naso e gola, che si verifica in seguito all'esposizione a correnti d'aria fredda o eccessivamente secca.

Il rischio di contagio aumenta considerevolmente nei soggetti debilitati o ammalati, le cui difese immunitarie non sono in grado di proteggere il corpo dal contagio (soprattutto bambini e anziani ). In questi ultimi (bambini) il raffreddore si manifesta con più gravità, e dura normalmente qualche giorno in più.

Per approfondire: Sintomi Raffreddore

Cura

La completa guarigione dal raffreddore avviene normalmente nel giro di 5-10 giorni, ma in alcuni casi può richiedere tempi più lunghi.

Nel caso i sintomi persistano per più di due settimane senza attenuarsi è bene considerare l'eventuale presenza di altri problemi come sinusiti o allergie.

Farmaci

Dunque, non esistono cure specifiche contro il raffreddore anche se alcuni farmaci, tra cui gli antistaminici e gli antinfiammatori, possono alleviarne i sintomi. Tuttavia, aspirina e derivati non devono, per nessun motivo, essere somministrati ai bambini sotto i 12 anni.

Spray e nebulizzatori possono risolvere temporaneamente la spiacevole sensazione di naso tappato ma è bene non eccedere con il loro uso.

Fumi e aerosol per la liberazione delle vie aeree, caramelle balsamiche e la frequente pulizia del naso possono eliminare almeno in parte il muco infetto, scongiurando il rischio di infezioni batteriche e accelerando la guarigione.

Gli antibiotici non devono essere usati per trattare un comune raffreddore. Non aiutano e possono rivelarsi addirittura dannosi (anche in presenza di catarro e muco giallognolo).

Per approfondire:

Rimedi della nonna

Già nel dodicesimo secolo il brodo di pollo veniva usato per curare il raffreddore. Effettivamente il calore, i numerosi amminoacidi (soprattutto la cisteina) ed il sale possono aiutare a combattere l'infezione.

Nelle tradizioni popolari i presunti rimedi si sprecano, tra i più classici ricordiamo il latte con il miele, ed il succo di limone con vino bianco. Ad ogni modo, non esistono sufficienti evidenze scientifiche per supportare l'efficacia di tali pratiche.

Per approfondire:

Dieta e Fitoterapia

Agrumi, aglio, germe di grano, miglio, salvia, sedano, frutti di bosco, fragole e castagne sono solo alcuni tra gli alimenti ai quali la medicina tradizionale attribuisce proprietà curative contro il raffreddore.

Sono stati compiuti pochi studi per confermare l'efficacia terapeutica di questi cibi, che generalmente si rivelano del tutto privi di effetti benefici.

Tisane di menta peperita, di timo o di eupcalipto ed estratti della pianta Echinacea, vengono impiegati in diversi Paesi del mondo per curare raffreddore ed infezioni delle vie aeree superiori in genere.

Per approfondire:

Vitamina C

L'assunzione di vitamina C non sembra avere alcun valore curativo/preventivo, sebbene un buon equilibrio vitaminico sia fondamentale per fortificare le difese immunitarie e garantire l'ottimale efficienza dell'organismo.