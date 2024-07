Raffreddore: cos’è? Sintomi per fase, cause e come farlo passare

Cos’è il raffreddore? Il raffreddore è un'infezione virale acuta che causa sintomi a carico delle vie aeree superiori, come naso che cola, tosse e mal di gola. Si tratta di uno dei disturbi più diffusi in assoluto, perlomeno nei mesi che vanno da novembre ad aprile. In effetti, basta poco per contrarre un raffreddore: i virus che lo provocano di diffondono soprattutto per via aerea con colpi di tosse, starnuti o parlando. Quanto è comune il raffreddore? Si calcola che mediamente gli adulti prendano da 2 a 4 raffreddori all'anno, mentre i bambini dai 6 agli 8.

Come si trasmette Come si prende il raffreddore? I virus che provocano il raffreddore si diffondono soprattutto per via aerea. Pertanto, la forma più comune di contagio è quella diretta: starnuti, tosse e goccioline di saliva (droplets) permettono il passaggio diretto dei virus da un organismo all'altro. Tuttavia, ci si può ammalare di raffreddore anche in maniera indiretta, per esempio dando la mano o toccando gli oggetti contaminati e poi portandosi le mani agli occhi, al naso e alla bocca. I virus responsabili del raffreddore possono sopravvivere sugli oggetti, per circa tre ore nell'ambiente esterno. Per questo motivo, è buona abitudine lavarsi bene le mani ed evitare di portarle al viso dopo essere stati a contatto con persone o oggetti infettati. Allo stesso tempo, se si è colpiti da raffreddore, è bene portare le mani alla bocca quando si starnutisce o si tossisce per evitare di contagiare chi ci è vicino. Il picco di contagiosità si verifica nei primi 2-3 giorni di malattia, mentre al termine dell'affezione il rischio di contagio è molto basso. Le probabilità di infezione sono direttamente proporzionali al tempo di esposizione agli agenti contaminanti.