Quale frangia ai capelli ringiovanisce?

Che tipo di viso sta bene con la frangia? La frangia sta bene soprattutto a chi ha un viso ovale, questo indipendentemente dalla propria età. Affidarsi ad un hair stylist professionista e con esperienza nel taglio dà modo di personalizzare il proprio look mettendo in evidenza i punti di forza e non limitandosi semplicemente a seguire le tendenze. Per esempio, in alcuni casi, rispetto ad una frangia sarebbe da preferire un ciuffo così da creare movimento e armonia al tempo stesso.

Quali sono i tipi di frangia? A tendina;

Dritta;

Corta;

Riccia;

Laterale. Sono cinque le tipologie di frangia da prendere in considerazione. La frangia a tendina è forse la più comune; morbida e aperta al centro incornicia il viso con delicatezza, regalando un effetto naturale e un look vintage. La consigliamo a chi vuole un aspetto sofisticato ma senza impegno, si adatta facilmente a varie lunghezze di capelli. La dritta è invece la classica frangia piena, tagliata in linea retta sopra le sopracciglia. Regala uno stile deciso e grintoso, spesso associato a look più chic e contemporanei; è la scelta top per la donna alla ricerca di un cambiamento radicale ma bisogna sapere che prendersene cura richiede un po' di attenzione sia nel lavaggio sia nello styling. Un'opzione audace e creativa, è la corta che si ferma molto sopra le sopracciglia, creando un effetto originale e sbarazzino. Risulta super per la donna che vuole dare personalità al proprio stile, valorizzando volti dai tratti minuti o visivamente allungando il viso. Chi ha i capelli ricci o mossi naturalmente deve tenere in considerazione lo styling con una frangia: in questo caso si ottiene un look dinamico e voluminoso che abbraccia la naturale texture, esalta il movimento e la spontaneità della chioma e aggiunge un tocco vivace e trendy a chi ama i propri ricci. Ultima opzione è quella più sofisticata e versatile: la frangia laterale cade delicatamente su un lato del viso, donando eleganza e un'aria più soft. È l'opzione ideale per chi desidera un look glamour senza stravolgere troppo il proprio stile.

Chi deve evitare la frangia? Chi ha un viso molto rotondo;

Chi non ama prendersi cura dei capelli e fare styling;

Chi non ha tempo di ritocchi periodici per accorciare. Non tutte le tipologie di viso o capelli si prestano alla frangia, ed è importante valutare alcune caratteristiche personali prima di decidere di adottarla. Chi ha un viso molto rotondo potrebbe voler evitare una frangia piena o dritta, poiché tende ad accentuare la forma del viso, facendolo apparire ancora più largo. In questi casi, meglio optare per una frangia laterale o a tendina, che allunga visivamente i tratti. Anche chi ha i capelli molto fini o sottili dovrebbe fare attenzione. Se i capelli sono molto piatti, la frangia rischia di appiattire ulteriormente il look, quindi è consigliato optare per stili che creano movimento e volume, magari scegliendo un'acconciatura più scalata. Attenzione poi in caso di capelli ricci poiché lo styling richiede sicuramente più attenzione nell'acconciatura e asciugatura.

Qual è il taglio di capelli che ringiovanisce? Long bob . La lunghezza sfiora le spalle incornicia il viso senza appesantirlo regala un aspetto fresco. Può essere adattato con o senza frangia e permette di giocare con le onde per creare movimento e volume, elementi che danno un'aria più giovane;

. La lunghezza sfiora le spalle incornicia il viso senza appesantirlo regala un aspetto fresco. Può essere adattato con o senza frangia e permette di giocare con le onde per creare movimento e volume, elementi che danno un'aria più giovane; Taglio scalato . Le scalature donano leggerezza e movimento, due fattori chiave per un look giovanile. Se viene eseguito da mani esperte, aiuta a dare definizione e vivacità ai lineamenti, riducendo l'effetto di pesantezza che a volte i capelli lunghi e uniformi possono creare;

. Le scalature donano leggerezza e movimento, due fattori chiave per un look giovanile. Se viene eseguito da mani esperte, aiuta a dare definizione e vivacità ai lineamenti, riducendo l'effetto di pesantezza che a volte i capelli lunghi e uniformi possono creare; Pixie cut. Il pixie cut è un taglio corto e audace che trasmette personalità e freschezza. È perfetto per chi vuole un cambiamento radicale e desidera mettere in risalto i lineamenti del viso. Un taglio di capelli che ringiovanisce tende a essere fresco, leggero e in grado di valorizzare i tratti del viso, donando un aspetto più luminoso e dinamico. Le opzioni segnalate sono da prendere in considerazione con l'aiuto del proprio hair stylist valutando i propri lineamenti. Per approfondire: Capelli dopo i 40 anni: ogni quanto è bene tagliarli?