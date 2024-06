Qual è il miglior integratore per una persona anziana?

Gli integratori alimentari possono essere utili a qualsiasi età, inclusa quella avanzata, ma possono anche avere effetti collaterali indesiderati, come le interazioni farmacologiche. Prima di chiedersi quali siano i migliori e i più sicuri, dovremmo domandarci perché assumerli. Ovviamente, prima di dedicarti alla lettura di questo articolo, ti consigliamo di consultare il medico. Shutterstock

Quali integratori possono essere utili agli anziani? Le persone anziane potrebbero aver bisogno di più nutrienti, ma questo dipende molto dalla dieta, dallo stato nutrizionale corrente e dai fabbisogni specifici che, a loro volta, potrebbero essere influenzati non solo da fisiologico processo di invecchiamento - ad es., maggior richiesta di vit. D, calcio ecc. - ma anche di condizioni para-fisiologiche e patologiche - ad es., malassorbimento intestinale, sarcopenia ecc. Fermo restando che, spesso, il bisogno di integrare di capisce da uno o più sintomi o segni clinici, il medico o, ancor meglio, un dietista, potrebbero orientare meglio l'utente alla comprensione della necessità di un integratore alimentare. Vediamo alcuni prodotti che, statisticamente, sembrano utili al mantenimento del benessere e della salute in terza età.

Per preservare l'energia, supportando le funzioni enzimatiche Vitamina B6 : necessaria, ad esempio, per formare i globuli rossi (ma non solo). Ha un importante ruolo anche nella funzione muscolare;

: necessaria, ad esempio, per formare i globuli rossi (ma non solo). Ha un importante ruolo anche nella funzione muscolare; Vitamina B12: indispensabile per la produzione di globuli rossi e per il funzionamento dei nervi. Di base non è particolarmente carente nella dieta onnivora, e gli anziani non sembrano avere un aumentato fabbisogno. Tuttavia, oltre ad essere assente nei regimi vegani, alcuni hanno difficoltà ad assorbirla, come in coloro che soffrono di certe problematiche gastriche, o seguono alcune terapie farmacologiche, o chi ha subito una resezione dell'ileo terminale.

Per preservare la massa ossea e prevenire l'osteoporosi Vitamina D : la maggior parte delle persone consuma quantità di vitamina D inferiori a quelle raccomandate, e non si espone sufficientemente al sole. Gli anziani ne richiedono di più dei giovani. Ha molte funzioni, non solo per la salute dello scheletro, ma anche immunitarie ecc. Se nelle donne in età senile è quasi utile o necessaria per prevenire l'osteoporosi - almeno in un certo periodo - negli uomini potrebbe non esserlo. Sarà il medico a valutare analisi specifiche e l'eventuale idoneità di un integratore;

: la maggior parte delle persone consuma quantità di vitamina D inferiori a quelle raccomandate, e non si espone sufficientemente al sole. Gli anziani ne richiedono di più dei giovani. Ha molte funzioni, non solo per la salute dello scheletro, ma anche immunitarie ecc. Se nelle donne in età senile è quasi utile o necessaria per prevenire l'osteoporosi - almeno in un certo periodo - negli uomini potrebbe non esserlo. Sarà il medico a valutare analisi specifiche e l'eventuale idoneità di un integratore; Calcio: il calcio collabora con il fosforo per mantenere la rigidità delle ossa . La richiesta negli anziani è maggiore, ragione per la quale, spesso, è necessario aumentarlo con gli integratori.

Per la salute del sistema nervoso, degli occhi e del metabolismo lipidico EPA e DHA sono due omega tre semi-essenziali spesso presenti a livelli sub-ottimali nella dieta. Le loro funzioni sono innumerevoli, ma nell'anziano possono essere determinanti per mantenere lo stato di salute degli occhi, del cervello, per ridurre l'infiammazione sistemica, per mantenere in equilibrio la lipemia e non solo. Il loro ruolo sulla salute cardiaca non è confermato.

Antiossidanti per contrastare lo stress ossidativo L'organismo umano si protegge dallo stress ossidativo, responsabile non solo dell'invecchiamento, ma anche di molte malattie - alcune anche tumorali - grazie agli antiossidanti che produce da solo, e grazie a quelli presenti nella dieta. Per il giovane e sano, la carenza di antiossidanti alimentari può essere in buona parte contrastata dal potenziamento dei meccanismi interni. Nell'anziano, non abbiamo garanzie che questo accada a sufficienza. Per questo la dieta dev'essere ricca di verdure e frutta fresca - anche se molti antiossidanti sono presenti anche nei semi, nei cereali integrali e nei legumi. Se la dieta non è bilanciata, potrebbe essere utile assumere dei supplementi a base di: Beta-carotene ;

; Selenio ;

; Vitamina C ;

; Vitamina E.

Tonici ed energizzanti a base di erbe ed estratti vegetali Gli integratori a base di erbe possono contenere l'intera pianta, di solito essiccata e macinata, o un estratto. Questi tipi di integratori vengono assunti per via orale, sotto forma di capsule, compresse, polvere o liquidi (decotto, infuso ecc.). Per lo più, vengono usati per la loro funzione tonica, energizzante, soprattutto a livello cerebrale. I principali sono: Ginkgo biloba ;

; Ginseng ;

; Echinacea ;

; Black cohosh. L'uso deve tuttavia essere ponderato, perché alcuni di questi prodotti possono interferire con terapie farmacologiche correnti, come quelle per la pressione, per il cuore, ipoglicemizzanti, ansiolitiche ecc.