Body Pump: Cos’è ed Efficacia

C'è però da dire che, in Italia, il metodo non riscosse dapprima lo stesso successo. Solo in seguito, grazie all'istituzione di corsi fitness in centri sportivi e palestre , nacquero i primi corsi di "Top body pump", "Body pump", "Cardio body pump" "Power body pump" ecc.

Principio Allenante

Principio allenante del body pump

Il termine "pump", in inglese, significa letteralmente "pompa".

D'altro canto, per arrivare ad un significato più esaustivo del termine, dobbiamo fare riferimento a una sperimentazione che ha portato a formulare un'interessante teoria (Jones, in Poliquin 1998).

In particolare si notò che:

"due individui la cui forza massimale (1RM) nell'espressione dello stesso gesto risulta identica, possono esprimere accentuate differenze nel portare una serie a cedimento con lo stesso carico di tipo sub massimale".

Successive prove di analisi evidenziarono che tali differenze erano determinate dal tipo di fibre muscolari degli atleti.

In particolare, i soggetti che riuscivano a fare più ripetizioni mostravano una muscolatura più ricca di fibre muscolari di tipo I od ossidative, evidenziando una resistenza maggiore alla fatica e basso tono (Bisciotti 2000).

Viceversa gli altri individui erano caratterizzati da fibre di tipo IIx (o più comunemente IIb) o glicolitiche: grande esplosività, poca resistenza, buon tono.

Nota: esiste una terza tipologie di fibre chiamata IIa, in grado di specializzarsi in senso ossidativo o glicolitico a seconda dello stimolo allenante.

A causa di queste differenze, con lo scopo di identificarli, i primi individui vennero nominati body pumper, mentre i secondi pusher.

Il significato del termine body pump si riferisce a un allenamento che va ad incidere e lavorare principalmente sulle fibre muscolari di tipo I, quindi ossidative e resistenti (rosse, lente), con "pompaggio" dei muscoli. Essi si riempiono di sangue (effetto pompa), causa sforzo prolungato, e tendono a svuotarsi di glicogeno.

Questo allenamento porta dunque a un'ipertrofia muscolare transitoria, quindi non dovuta a un aumento della massa proteica contrattile, ma ad un incremento dei liquidi intracellulari, alla duplicazione dei mitocondri e all'aumento dei pool enzimatici.

Si può estrapolare inoltre che nel body pump avranno più successo allievi body pumper perché più adatti a sforzi prolungati con carichi sub massimali.

Ciò detto, con l'allenamento sulla resistenza, le fibre muscolari di tipo IIa (intermedie) possono comunque trasformarsi in tipo I; dunque, atleti pusher con livelli superiori di IIa (precisiamo, non di IIx) hanno margini di miglioramento più ampi pur partendo da una posizione svantaggiata (Cometti 1988).

Per quanto riguarda il body pump, come per altre attività legate al fitness, non si può ritenere che un unico metabolismo energetico corporeo si prenda carico di tutta la fornitura di energia. In questo gruppo la cosa è ancora più evidente, in quanto non esiste un vero e proprio protocollo di lavoro, le metodologie sono molteplici, in gran parte estrapolate dalla sala pesi, riadattate all'attività sopra indicata e di durata alquanto variabile.

Appoggiandoci però alle teorie di "Bompa", nella "periodizzazione dell'allenamento", facendo riferimento a un lavoro per così dire "classico" – che si svolge con un carico compreso tra il 15% (per quanto riguarda i principianti) e il 25-30% (per allievi ed atleti più evoluti) su ogni gruppo muscolare, per una durata compresa tra i 4 e i 10 minuti, con pausa di recupero obbligata e prevista per cambiare i carichi di circa 60-90'' – possiamo circoscrivere meglio il training in questione.

Nella prima parte della serie (set) di ripetizioni (rep) è presente una forte attivazione del metabolismo anaerobico, con produzione e conseguente accumulo di acido lattico. Questo, a causa della sua composizione tossica per l'organismo, provoca forte affaticamento, sia fisico che psicologico.

Riuscendo a continuare l'attività, gli atleti, grazie all'allenamento, cominciano ad attingere al metabolismo aerobico. Le fasce muscolari sottoposte a maggior lavoro sono quelle di tipo I o lente che sfruttano il metabolismo ossidativo.

Il successivo aumento di forza dipende dal lavoro e dal fievole aumento di massa muscolare a carico delle fibre muscolari di tipo intermedio che sfruttano anche il metabolismo di tipo lattacido e sono una via di mezzo tra le fibre di tipo I e II.

Ovviamente le linee di demarcazione sono alquanto sfumate; dipendono molto dai carichi utilizzati e dal tipo di sequenza e di velocità con i quali si svolgono le ripetizioni.

Ricordiamo inoltre che è possibile contestualizzare altri protocolli di allenamento (allenamento agonisti/antagonisti, circuit-training, superset e PHA adattato al body pump) nella pratica di questa attività, che rappresenta è più che altro una "modalità generale".