Psoriasi: Cos'è? Come Inizia e Come si Cura

Generalità La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle. Shutterstock Il processo patologico alla base della patologia è caratterizzato da un'iperproliferazione dei cheratinociti e si associa alla flogosi dell'epidermide e del derma. Questa reazione è responsabile della comparsa di lesioni cutanee ben circoscritte (placche), eritematose (rossastre) e ricoperte da squame grigio-argentee. Le cause della psoriasi non sono state ancora del tutto chiarite, ma un ruolo è certamente svolto dal sistema immunitario e dalla genetica. La diagnosi della psoriasi si basa sull'aspetto e sulla distribuzione delle lesioni. Il trattamento prevede l'utilizzo di emollienti, farmaci topici (analoghi della vitamina D, retinoidi, catrame, antralina e corticosteroidi), fototerapia e, nelle forme più gravi, terapie sistemiche (metotrexato, ciclosporina o farmaci biologici).

Cos'è la Psoriasi Che cos'è la Psoriasi? La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che si manifesta con aree ispessite (placche eritematose e rotondeggianti, chiaramente delimitate ai bordi), ricoperte di squame di un colore biancastro che sfuma nel grigio-argenteo. In alcuni casi, queste lesioni possono provocare prurito. Le placche psoriasiche compaiono, in genere, su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e zona lombare della schiena, ma possono essere estese anche a tutto il corpo. Da sapere La psoriasi non è contagiosa, pertanto stare vicino o toccare una persona che ne è affetta non comporta in alcun modo una trasmissione della malattia.

Cause La psoriasi è una patologia della pelle che rientra nella macro-categoria delle dermatiti (termine generico con cui si definiscono tutte le infiammazioni della pelle). La psoriasi è una patologia multifattoriale che deriva dall'interazione tra numerosi fattori predisponenti. Non è possibile determinare, quindi, con certezza un'unica causa di origine, anche se, nella maggior parte dei casi, la componente genetica e lo stress sembrano giocare un ruolo importantissimo. Incidenza: quanto è comune la Psoriasi? Secondo le stime, in Italia circa il 2-3% della popolazione è colpito da psoriasi, vale a dire circa due milioni di persone. La psoriasi ha la stessa incidenza nei due sessi. A quale età si manifesta? La psoriasi può insorgere a qualsiasi età, ma solitamente compare per la prima volta tra i 20 e i 30 anni. Un esordio precoce - prima dei 15 anni d'età - si associa, in genere a forme più gravi.

Un secondo picco di incidenza della malattia si registra nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni.

La psoriasi è rara nei bambini. Quali sono le cause della Psoriasi? Le cause non sono ancora del tutto note. Di certo, però, si sa che la psoriasi è influenzata dalla genetica e, più di preciso, dalla presenza di più geni difettosi. Verosimilmente a questa vulnerabilità si associa un'alterata attività del sistema immunitario: durante il decorso della psoriasi, è probabile che inizi erroneamente a produrre autoanticorpi che attaccano la pelle. Si conoscono bene anche i "trigger" della malattia, cioè i fattori scatenanti che possono indurne la comparsa in persone predisposte a svilupparla. Shutterstock Predisposizione Genetica La psoriasi è una malattia a predisposizione plurigenica, cioè risulta correlata ad informazioni presenti su più geni. Per questo motivo, i figli di un genitore affetto da psoriasi hanno una maggiore probabilità (ma non la certezza) di sviluppare la patologia. L'esistenza di una componente genetica predisponente è dimostrata dal fatto che il 30% delle persone con psoriasi hanno familiari che ne sono ugualmente affetti. Inoltre, si è evidenziato che l'influenza della componente genetica è maggiore nelle forme di psoriasi con insorgenza precoce (prima dei 15-20 anni). La familiarità o la predisposizione genetica non sono, tuttavia, in grado di scatenare da sole la psoriasi: affinché la malattia si manifesti devono intervenire altri fattori scatenanti, come ad esempio un intenso stress psico-fisico. Ruolo dello Stress La psoriasi è una malattia che risente in modo significativo dello stress sia fisico, che psichico. In particolare, è stato osservato che la psoriasi compare o tende ad aggravarsi, nelle persone predisposte o nelle quali la malattia era in uno stato di latenza, entro sei mesi dall'evento stressante (es. lutto o momenti particolarmente tristi della propria vita). La psoriasi può comparire o peggiorare anche in seguito a traumi, interventi chirurgici ed in genere in tutte quelle situazioni in cui l'organismo è debilitato (infezioni, malattie, ma anche cattiva alimentazione, farmaci, abuso di fumo o alcol ecc.). Fattori scatenanti e/o aggravanti I fattori che possono esacerbare i sintomi o riattivare la psoriasi dopo un periodo di remissione o durante uno stato di latenza comprendono: Traumi, ferite accidentali e ferite chirurgiche : qualsiasi urto o colpo accidentale può scatenare una reazione infiammatoria nelle persone predisposte alla psoriasi o affette dalla stessa. Quest'evenienza, nota come fenomeno di Koebner (isomorfismo reattivo), può insorgere anche dopo svariato tempo, in zone colpite da traumi anche minimi. Non a caso la psoriasi a placche (forma più diffusa), spesso inizia proprio sui gomiti , notoriamente zone del corpo esposte ad urti accidentali. Pare, poi, che oltre alla violenza del colpo, anche la frequenza con cui la parte viene traumatizzata sia determinante per lo sviluppo della malattia:

: qualsiasi urto o colpo accidentale può scatenare una reazione infiammatoria nelle persone predisposte alla psoriasi o affette dalla stessa. Quest'evenienza, nota come (isomorfismo reattivo), può insorgere anche dopo svariato tempo, in zone colpite da traumi anche minimi. Non a caso la psoriasi a placche (forma più diffusa), spesso inizia proprio sui , notoriamente zone del corpo esposte ad urti accidentali. Pare, poi, che oltre alla violenza del colpo, anche la frequenza con cui la parte viene traumatizzata sia determinante per lo sviluppo della malattia: Infezioni: in particolare, da streptococco e da virus della famiglia dell'herpes (es. herpes simplex di tipo 1 e 2, herpes zoster, citomegalovirus, Epstein barr ecc.);

in particolare, da streptococco e da virus della famiglia dell'herpes (es. herpes simplex di tipo 1 e 2, herpes zoster, citomegalovirus, Epstein barr ecc.); Stress psico-fisico : come anticipato, l'insieme di reazioni che si verificano nell'organismo a fronte di eventi destabilizzanti la sfera emotiva e/o fisica può contribuire al manifestarsi della psoriasi;

: come anticipato, l'insieme di reazioni che si verificano nell'organismo a fronte di eventi destabilizzanti la sfera emotiva e/o fisica può contribuire al manifestarsi della psoriasi; Scottature solari : nonostante i raggi ultravioletti rappresentino una delle terapie più efficaci per la psoriasi, è importante non esagerare con l'abbronzatura o l'uso delle lampade UV. Va considerato che durante il periodo estivo, i sintomi della psoriasi tendono a regredire in caso di esposizione corretta ai raggi del sole per l'azione rigenerante della vitamina D, mentre nel corso dell'inverno, gli agenti atmosferici stressano ulteriormente la cute compromessa da queste irritazioni;

: nonostante i raggi ultravioletti rappresentino una delle terapie più efficaci per la psoriasi, è importante non esagerare con l'abbronzatura o l'uso delle lampade UV. Va considerato che durante il periodo estivo, i sintomi della psoriasi tendono a regredire in caso di esposizione corretta ai raggi del sole per l'azione rigenerante della vitamina D, mentre nel corso dell'inverno, gli agenti atmosferici stressano ulteriormente la cute compromessa da queste irritazioni; Fumo e abuso di alcool : il fumo è un fattore di rischio importante soprattutto in alcune forme di psoriasi ed anche l'alcol, essendo un potente vasodilatatore, può scatenare od aggravare la malattia;

: il fumo è un fattore di rischio importante soprattutto in alcune forme di psoriasi ed anche l'alcol, essendo un potente vasodilatatore, può scatenare od aggravare la malattia; Alcuni farmaci, tra cui beta-bloccanti, clorochina, litio, ace-inibitori, interferone-alfa, brusca sospensione di corticosteroidi. Altri fattori che possono scatenare i sintomi comprendono cambiamenti ormonali e cattive abitudini alimentari. Il forte sovrappeso può favorire la comparsa della psoriasi; di contro, raggiungere e mantenere il proprio peso ideale aiuta a controllare meglio la malattia. Malattie e Disturbi associati La psoriasi è frequentemente associata ad altre malattie o disturbi su base infiammatoria e/o autoimmune. Tra le associazioni più frequenti si ricordano quelle con: Ansia e depressione;

Celiachia;

Malattie infiammatorie intestinali, tra cui morbo di Crohn;

Obesità;

Diabete;

Ipertensione;

Fegato grasso (se non trattata, specie nei pazienti obesi, può evolvere in steatoepatite e cirrosi);

Iperomocisteinemia;

Colesterolo alto e dislipidemie in genere.

Sintomi Psoriasi Psoriasi: come inizia? Shutterstock Nella maggior parte dei casi, la psoriasi si presenta sotto forma di papule e placche rosse con margini netti. Queste chiazze eritematose e rotondeggianti sono ricoperte da squame biancastre. Tali lesioni possono essere asintomatiche o provocare un lieve prurito occasionale, ma le implicazioni estetiche possono essere importanti. Le placche psoriasiche sono localizzate soprattutto nelle ginocchia, nella regione sacrale, nei gomiti, nelle mani, nei piedi e nel cuoio capelluto. Psoriasi Sintomi più frequenti Placche e papule;

Eritema (arrossamento);

Desquamazione;

Prurito;

Senso di tensione;

Bruciore. Decorso della Psoriasi La psoriasi è una malattia cronica, tuttavia, nella vita delle persone affette da psoriasi si possono alternare periodi in cui la sintomatologia si attenua o scompare del tutto ad altri in cui i sintomi diventano più severi. In una buona percentuale dei casi, la psoriasi tende a regredire d'estate per poi riacutizzarsi nei mesi invernali. Possibili complicanze La severità della malattia e l'estensione delle placche varia da persona a persona. Per alcuni, è poco più che un fastidio, per altri può compromettere seriamente la qualità di vita. In ogni caso, la psoriasi non dev'essere considerata una "semplice" malattia della pelle. Può influenzare, infatti, negativamente la salute emozionale, provocando ansie eccessive per il proprio aspetto fisico, fino alla depressione. Anche se di per sé non incide sul tasso di mortalità dei pazienti che ne sono affetti, le conseguenze e le malattie associate alla psoriasi possono influenzare in maniera sostanziale la qualità di vita dei pazienti affetti. Il Ministero della Salute ha riconosciuto la psoriasi come malattia sociale, sia per la sua significativa diffusione, sia per le limitazioni che, nei casi più gravi, impone. Per approfondire: Sintomi Psoriasi

Forme di Psoriasi Shutterstock Considerando le numerose forme sotto le quali si può presentare, non è corretto parlare di psoriasi come di un'unica patologia. La dimensione delle singole chiazze, per esempio, è estremamente variabile (da pochi mm fino a diversi cm), così come la forma, la localizzazione, l'evoluzione e la tonalità di colore. Le cinque maggiori varianti cliniche di psoriasi sono: Psoriasi a placche : presente in oltre 80% dei casi;

: presente in oltre 80% dei casi; Psoriasi guttata : interessa circa 10% dei casi;

: interessa circa 10% dei casi; Psoriasi inversa : può manifestarsi in concomitanza alla psoriasi a placche o in maniera isolata;

: può manifestarsi in concomitanza alla psoriasi a placche o in maniera isolata; Psoriasi eritrodermica : meno del 3% dei casi;

: meno del 3% dei casi; Psoriasi pustolosa: meno del 3% dei casi. Non sempre tutte queste varianti sono ben definite e nello stesso paziente possono essere presenti più forme cliniche della malattia. Psoriasi Volgare (o Psoriasi a Placche) La forma più frequente è la psoriasi volgare, nota anche come psoriasi a placche o psoriasi a chiazze. Insorge generalmente in età adulta, interessando tipicamente cuoio capelluto, gomiti, ginocchia e parte bassa della schiena. La psoriasi volgare si caratterizza per la comparsa di papule che si allargano lentamente fino a divenire chiazze arrossare sollevate, ben definite e sormontate da abbondanti squame bianco-argentee, spesse e secche. Queste lesioni psoriasiche mantengono la stessa estensione per lunghi periodi di tempo. Tendenzialmente pruriginose, queste lesioni tendono alla desquamazione spontanea e vengono facilmente asportate con il grattamento (assolutamente da evitare!), lasciando delle emorragie puntiformi per la rottura dei capillari sottostanti. Le placche molto estese possono anche confluire, interessando così ampie zone del tronco e degli arti. La malattia ha un andamento cronico recidivante, ovvero è soggetta ad attenuazione, regressione e ricomparsa dei sintomi. Psoriasica Guttata (o Psoriasi Eruttiva) La psoriasi guttata è caratterizzata da piccole papule che assomigliano a gocce (il suo nome deriva dal latino gutta, che significa per l'appunto gocce), rossastre o rosacee, tendenti alla desquamazione. Rappresenta la forma più frequente nell'infanzia e nell'adolescenza; spesso, è spesso preceduta da una faringotonsillite streptococcica. In alcuni casi, la psoriasi guttata può manifestarsi nelle persone già colpite da psoriasi a placche. Le lesioni possono comparire in modo improvviso e scomparire nell'arco di alcune settimane. La psoriasi guttata colpisce con più frequenza il tronco, ma può estendersi a viso, cuoio capelluto, mani e piedi. Le manifestazioni cutanee si associano spesso a malessere generale, diarrea, dolore alle articolazioni e febbre. Psoriasi Inversa La psoriasi inversa (chiamata anche psoriasi delle pieghe, invertita o psoriasi fessurale), si sviluppa elettivamente nelle pieghe cutanee, come l'inguine, la piega interglutea, le pieghe sottomammarie e la zona genitale in genere. Questa forma di psoriasi è particolarmente frequente nei soggetti obesi e/o diabetici, e negli anziani. La psoriasi inversa è particolarmente resistente alle cure; si manifesta con papule particolarmente demarcate che tendono a macerare a causa dell'umidità delle zone in cui compaiono. Psoriasi Eritrodermica Nella psoriasi eritrodermica buona parte del corpo si presenta arrossata ed infiammata. Quasi tutta la cute (oltre l'80%) è coinvolta dall'eritema generalizzato. L'eritema e l'esfoliazione della pelle provocano prurito, dolore e gonfiore. La psoriasi eritrodermica può comparire dopo terapie cortisoniche o immunosopressive interrotte bruscamente, e precipitare a causa di infezioni o farmaci. Questa forma di psoriasi è particolarmente invalidante per il paziente ed in molti casi richiede il ricovero ospedaliero; può condurre, infatti, a grave disidratazione e comparsa di infezioni secondarie. Psoriasica Pustolosa La psoriasi pustolosa generalizzata è un'altra forma molto grave di psoriasi, che si presenta con pustole giallo-brune a contenuto purulento (ripiene di pus). Si associa, inoltre, a febbre, malessere, parestesie e sensazioni di bruciore. La psoriasi pustolosa può provocare febbre e altre complicazioni, come disidratazione e sepsi batterica. Esiste anche una variante di psoriasi pustolosa localizzata, abbastanza frequente, che si localizza al palmo delle mani e alla pianta dei piedi. Psoriasi del Cuoio Capelluto La psoriasi del cuoio capelluto - spesso confusa con la forfora o con la dermatite seborroica - si caratterizza per la presenza di chiazze che rimangono localizzate sullo scalpo, senza estendersi alle altre parti del corpo. Le placche si ispessiscono e si scrostano nel tempo. Talvolta, può interessare anche la fronte, la parte posteriore del collo e le orecchie. La psoriasi del cuoio capelluto non è in alcun modo correlata alla caduta dei capelli ma, soprattutto nei soggetti più nervosi, è causa di un prurito intenso e fastidioso. Per saperne di più, puoi consultare anche l'articolo dedicato: Psoriasi del cuoio capelluto. Artrite Psoriasica Per approfondire: Artrite Psoriasica La psoriasi artropatica, che colpisce circa il 20-30% dei pazienti, è una delle varianti più gravi della malattia. Questo tipo di psoriasi, simile per certi aspetti all'artrite, interessa soprattutto le articolazioni distali e può estendersi anche allo scheletro assile. Difficoltà masticatorie, gonfiori (dita a salsicciotto) e dolori a mani e piedi sono i sintomi più comuni del coinvolgimento articolare. Nel 70% dei casi, si associa alla psoriasi ungueale. Altre Forme di Psoriasi Esistono poi numerose altre forme che interessano zone diverse del corpo come Psoriasi palmo plantare : coinvolge i palmi delle mani e le piante dei piedi;

: coinvolge i palmi delle mani e le piante dei piedi; Psoriasi ungueale : interessa le unghie e si riscontra in oltre un terzo dei pazienti;

: interessa le unghie e si riscontra in oltre un terzo dei pazienti; Psoriasi oculare: si localizza vicino agli occhi.

Diagnosi La diagnosi viene effettuata dal dermatologo principalmente sulla base dell'aspetto clinico delle lesioni cutanee. Uno degli accertamenti diagnostici più comuni è la ricerca del segno di Auspitz, cioè la comparsa di emorragie puntiformi dopo aver grattato dolcemente la pelle, eliminando lo strato superiore. Esami per la Diagnosi di Psoriasi A volte, il medico specialista può eseguire un esame istologico o citologico di un campione di tessuto per essere certo che l'eruzione non sia causata da altre condizioni, come, per esempio, un fungo o un virus. La psoriasi deve essere distinta da altre malattie che provocano manifestazioni simili, come la dermatite atopica e la dermatite seborroica.