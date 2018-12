Nella maggior parte dei casi, il prurito ha una durata transitoria e si risolve spontaneamente. Tuttavia, se questo sintomo è persistente e diffuso ad altre parti del corpo, è meglio consultare un medico, in modo da valutare con precisione il problema.

Prurito: quando recarsi dal medico?

Nel caso in cui il disturbo non regredisca nel giro di pochi giorni o in presenza di una delle patologie associate, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o al dermatologo. La valutazione clinica del prurito è abbastanza complessa: lo spettro delle possibili cause è molto ampio, pertanto un'analisi delle sue caratteristiche e di eventuali sintomi associati è necessaria per interpretare questa manifestazione, capirne l'origine e la sua gravità.

Anamnesi e valutazione dei sintomi. Per indagare le cause del prurito, innanzitutto, il medico pone una serie di domande relative alla sintomatologia ed alla storia clinica personale , quindi chiede al paziente di descrivere chiaramente il disturbo e la correlazione con altre manifestazioni concomitanti. In fase di diagnosi è importante anche accertare eventuali terapie farmacologiche in atto che possono avere indotto il prurito quale effetto collaterale.

Una volta conclusa la raccolta dei dati anamnestici, viene eseguito un attento esame obiettivo. Il medico esamina la pelle per verificare l'eventuale presenza di alterazioni o segni indicativi di una malattia dermatologica. L'esame obiettivo può ulteriormente orientare la diagnosi delle cause del prurito ponendo l'attenzione su:

Altre indagini diagnostiche. I risultati di anamnesi ed esame obiettivo aiutano a decidere se sono necessari ulteriori accertamenti per stabilire le origine del prurito. Quando non vi è alcuna patologia cutanea evidente, deve sempre essere sospettata una patologia sistemica, specie quando il prurito inizia improvvisamente e risulta implacabile. A volte, invece, il prurito è una manifestazione di malattie che sono già state diagnosticate, come nel caso delle allergie, dell'insufficienza renale o delle malattie ematologiche. Il controllo medico deve essere effettuato soprattutto nel caso in cui sia presente una gravidanza. L'origine psicosomatica del prurito deve essere presa in considerazione quando risultano escluse tutte le possibili cause organiche.

Prurito: quali esami sono indicati?

Se la diagnosi è poco chiara o il medico non riesce a stabilire con certezza i fattori scatenanti il prurito, possono essere indicate delle indagini per escludere malattie importanti, come il diabete.

Questi esami possono comprendere: