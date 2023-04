Propriocezione: cosa si intende e come si sviluppa

Cosa si intende La propriocezione (dal latino proprius, "appartenere a se stesso") è il senso di posizione e di movimento degli arti e del corpo, che si ha indipendentemente dalla vista . Può essere divisa in: senso di posizione statica degli arti;

A cosa serve Si tratta di una qualità fondamentale per il controllo del movimento e della stazione eretta. Uno degli errori più grossolani commessi nella rieducazione funzionale di un'articolazione lesa è la ricerca del recupero articolare e muscolare senza curare il la propriocezione. Ebbene proprio questa qualità risulta fondamentale non solo a scopo preventivo, ma anche terapeutico, in quanto migliora la stabilità e la risposta riflessa, ottimizza il ripristino dell'integrità complessiva e diminuisce - a parità di variabili - le possibilità di recidiva.

Nell'infortunio Nel momento in cui si manifesti un insulto articolare, i recettori muscolari e articolari vengono traumatizzati, e la propriocezione alterata. Essendo il trauma un evento che esce dagli schemi fisiologici delle articolazioni, le sensazioni avvertite e le risposte messe in atto saranno sicuramente diverse da quelle che si avvertono in situazione di normalità. Basti pensare al soggetto che si procura una distorsione alla caviglia, che non riesce più a camminare in maniera corretta, portando il peso sull'altro piede, fino a sperimentare dolore al ginocchio controlaterale o alla schiena o in altri distretti corporei. Oppure il medesimo soggetto che, malgrado abbia fatto la rieducazione, continua a caricare maggiormente dal lato non traumatizzato, proprio per un'alterazione del sistema propriocettivo.

Rieducazione propriocettiva La rieducazione propriocettiva serve a restituire al soggetto la capacità di avvertire la posizione statica e dinamica delle articolazioni, comprendendo che il trauma ha reso instabile il sistema. L'allenamento propriocettivo si può compiere in diversi modi, ma di sicuro bisogna avere a disposizione gli strumenti giusti, come le tavolette con uno e con due punti d'appoggio. I princìpi essenziali per una corretta rieducazione propriocettiva sono: Il soggetto dev'essere collaborativo;

Bisogna eseguire 2 sedute al giorno da 20 minuti ciascuna;

Bisogna aver raggiunto un buon tono muscolare;

Bisogna aver recuperato la mobilità articolare;

dev'essere fatta per almeno 3 settimane dopo la guarigione del trauma;

Bisogna poi effettuare delle sedute di mantenimento della durata di 30 minuti 2 volte alla settimana. La multifrequenza giornaliera dell'allenamento è essenziale al condizionamento nervoso, che sappiamo rispondere meglio a stimoli ravvicinati.

Allenare la propriocezione di caviglia e ginocchio Per allenare la propriocezione di caviglia e ginocchio è anzitutto necessario disporre correttamente i segmenti corporei da rieducare, per non essere controproducenti invece che rieducativi. Caviglia: Il piede deve appoggiare soprattutto sul bordo esterno; Deve appoggiare con le dita in atteggiamento "grippante"; Calcagno e alluce sono ben fissi al suolo; L'arco interno e sollevato dal suolo. Ginocchio: Piede perpendicolare all'asse frontale; Dita in presa "grippante"; Tibiali in tensione per stabilizzare la struttura; Ginocchio flesso a 30/60° extra-ruotato di 15°. Di fondamentale importanza sarà la posizione del busto che può essere a: Semipasso anteriore: tronco inclinato in avanti in linea con la gamba posteriore;

Semipasso posteriore: tronco perpendicolare al piede d'appoggio che corrisponderà al ginocchio da rieducare. Di seguito le tabelle con gli esercizi per effettuare una buona rieducazione. Settimana Giorno Esercizi Prima 1° - 2° flesso estensioni della caviglia da seduti su tavoletta a due appoggi 3° - 4° flesso estensioni della caviglia in piedi con appoggio bipodalico su tavoletta a 2 appoggi 5° - 7° flesso estensioni della caviglia in piedi con appoggio monopodalico su tavoletta a 2 appoggi Seconda 1° - 2° Lateralizzazione della caviglia da seduti su tavoletta a due appoggi 3° - 4° Lateralizzazione della caviglia in piedi con appoggio bipodalico su tavoletta a 2 appoggi 5° - 7° Lateralizzazione della caviglia in piedi con appoggio monopodalico su tavoletta a 2 appoggi Terza Stessi esercizi delle settimane 1 e 2 aggiungendo le rotazioni. Eseguiti in appoggio mopnopodalico su tavoletta a 2 appoggi a ritmo esecutivo variabile. Settimana Giorno Esercizi Prima 1° - 2° Apprendimento della posizione del piede e dei movimenti di flesso-estensione e di varovalgizzazione 3° - 7° Da ginocchio esteso a ginocchio flesso a 30/60° e ruotato esternamente di 15° in semipasso anteriore e posteriore con tavola a 2 appoggi Seconda 1° - 2° Ripetizione esercizi settimana precedente 3° - 7° Varo e valgo del ginocchio in semipasso anteriore e posteriore su tavoletta a 2 appoggi Terza Esercizi delle prime due settimane con tavoletta a 1appoggio.

Uso contemporaneo delle due tavolette.