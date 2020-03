Cardiofrequenzimetro: Come si Usa

Il termine target zone indica la frequenza cardiaca bersaglio, ovvero il numero di battiti per minuto sul quale impostare il nostro allenamento. Come abbiamo appena visto, tanto per citare un esempio, la frequenza cardiaca ideale per allenare la resistenza è compresa tra il 75 e l'85% della FCmax.

La maggior parte dei cardiofrequenzimetri consente di impostare un valore massimo e minimo di frequenza cardiaca, avvisando con un segnale sonoro il sconfinamento da tale range di valori.

Tramite questo calcolatore automatico puoi calcolare in un istante la soglia massima e minima per raggiungere i tuoi obiettivi.

Inserisci la tua età, il valore di frequenza cardiaca a riposo ed il valore minimo e massimo della tua training zone espresso in percentuale (75 e 85% nell'esempio precedente). Clicca sul pulsante calcola e leggi i risultati

Fasce di intensità

Facciamo ora una breve panoramica di come usare correttamente la funzione di target zone del cardiofrequenzimetro; in pratica, delimitiamo le fasce di intensità (misurabili in FC).

Linea Verde

Dal 55 al 65 %. È la zona di allenamento ideale per chi inizia ad allenarsi e vuole costruire una buona base di resistenza organica. In questo range di valori vengono utilizzati più grassi possibile a scopo energetico (soprattutto nella parte bassa della fascia). Nell'allenamento ad alto volume (HVT), è anche una buona soluzione allenante per dimagrire e migliorare l'efficienza del proprio organismo.

Capacità aerobica

Dal 65 al 75 %. È la zona di allenamento ideale per ottimizzare l'efficienza del sistema cardiovascolare e respiratorio; questo perché tocca un'intensità significativa senza però pregiudicare il volume totale di allenamento (che rimane di media entità). Ideale per atleti e non, che vogliono migliorare la propria performance nelle discipline di resistenza aerobica.

Intorno alla soglia anaerobica

Dal 75 al 85 %. È la zona di allenamento "teoricamente" ideale per migliorare la propria potenza aerobica. A questo livello di frequenza cardiaca, lo sforzo diventa intenso e sostenibile al massimo per circa 10 minuti nei non allenati e per circa 40 minuti negli allenati (una bella differenza).

Linea rossa

Dall'85 al 95 %. È la zona di allenamento ad intensità sub massimale, sostenibile per meno di un minuto o poco più (a seconda se trattasi dell'85 o del 95%). È un allenamento con elevata componente di produzione e tolleranza dell'acido lattico. Nonostante un cuore sano sia perfettamente in grado di lavorare a tali frequenze, un simile livello di impegno fisico fondamentalmente non ha alcun senso in un soggetto non allenato a cui non interessa l'attività agonista.

Per approfondire: