Come Prevenire e Curare il Mal di Schiena

In questo articolo riassumiamo i concetti chiave per aiutare il lettore ad allontanare una volta per tutte il mal di schiena.

Il mal di schiena , più esattamente la lombalgia , è un problema molto diffuso, una patologia dai costi economici e sociali estremamente elevati. Conoscerne le cause di origine e le strategie per combatterla è di fondamentale importanza sia in ambito preventivo che riabilitativo-terapeutico.

Cause

Cosa provoca il Mal di Schiena?

È luogo comune pensare che il mal di schiena sia dovuto a una grave condizione di salute, quale per esempio un'ernia del disco o una protrusione discale.

In realtà, nel 90-95% dei casi circa, il mal di schiena non rappresenta nulla di particolarmente allarmante.

In sostanza, quindi, è quasi sempre un dolore di lieve rilevanza clinica.

Ma, allora, cosa scatena il mal di schiena nella maggior parte delle persone?

Nel rispondere a questa domanda, gli esperti chiamano in causa il concetto di tolleranza al carico: quando i tessuti della schiena (muscoli, articolazioni, legamenti, dischi ecc.) subiscono stress e stimoli maggiori rispetto alla loro capacità di tolleranza al carico, entrano in uno stato di sofferenza e, conseguentemente, compare dolore.

Ciò spiega per quale motivo, per esempio, compiere attività insolite, che sovraccaricano la schiena, sfoci in dolore lombare; lo stesso dicasi quando si dorme male, in posizioni scomode oppure quando si assume la stessa postura per tempi prolungati (es: molto ore in piedi).

Le ultime evidenze scientifiche suggeriscono poi che esista un'ampia varietà di fattori che alimentano il dolore e che, tante volte, sono motivo della sua cronicità:

Scarsa qualità del sonnonotturno;

Sedentarietà;

Ansiae stress;

Fumo;

Sovrappeso od obesità;

Insoddisfazioni in ambito lavorativo;

Paura di eseguire determinati movimenti;

Influenze culturali;

Visione pessimistica del dolore.

Come si può notare, il mal di schiena è una condizione multifattoriale, che differisce da paziente a paziente per cause e caratteristiche.

