Preparazione atletica nel golf: la forza

Quando si analizza qualsiasi gesto sportivo bisogno sempre tenere conto che intervengono numerosi fattori, tra cui

Tutti questi fattori insieme sono determinanti per ottenere la massima prestazione, qualsiasi sia lo sport praticato.

Nel gioco del golf, ma come in quasi tutti gli sport di destrezza il fattore allenante a cui si dedica più tempo è la tecnica, senza la quale non si va da nessuna parte.

Pochi allenano anche gli altri fattori che entrano in gioco per il miglioramento della massima performance.

Se poco o nulla si può fare per modificare il bagaglio genetico, c'è però sempre spazio per migliorare la propria condizione fisica e psicologica.

Quello che intendiamo mettere in risalto è come, anche nel golf, la forza muscolare rivesta un ruolo troppo importante per essere trascurata.