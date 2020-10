Personal Training e Posturologia

Soprattutto i genitori , sembrano all'instancabile ricerca di qualcuno che " migliori " la postura dei figli. Allo stesso tempo, risultano in crescente aumento anche i professori di Educazione Fisica che sensibilizzano gli studenti sul mantenimento di una buona postura non solo nello sport, ma nello studio e nella vita in generale.

Alterazione Posturale

Le problematiche, purtroppo o per fortuna (a seconda del punto di vista), non sono solo a carico di alterazioni anatomo-funzionali come paramorfismi e dismorfismi (scoliosi, dorso curvo, lordosi accentuata, piede piatto o cavo, ginocchia valghe o vare); all'origine si può infatti consolidare una disorganizzazione centrale, camuffata da "atteggiamento pigro", ma in realtà determinata da una vera e propria postura scorretta – in una o più fasi – e vincolata a cause organiche "lontane".

Riconoscere quadri simili non è sempre facile, perché spesso questi problemi apparentemente non esistono. A certi dolori è talvolta difficile dare una spiegazione (se non l'ipocondria), così come alla sensazione di malessere diffuso e non riconducibile a cause apparenti.

D'altro canto, tutti questi effetti possono appartenere ad un'alterazione corporea del sistema posturale, subdolamente fine e impossibile da identificare per un non addetto ai lavori, ma anche per un medico non specializzato nel settore. Non c'è quindi da stupirsi se certe medicine non convenzionali (in Italia) che inquadrano il problema del soggetto in un'ottica di globalità – come l'Osteopatia, la Medicina Tradizionale Cinese, la Chiropratica ecc – siano spesso in grado di migliorare o risolvere la questione.

Struttura corporea e funzioni fisiologiche sono reciprocamente influenzabili, ma non sempre questa correlazione è "superficiale" o apparentemente "logica"; un dente "fuori posto" che determina male occlusione, un occhio pigro, un problema otorinolaringoiatrico a carico del timpano o dell'orecchio interno, un problema gastro-intestinale, un trauma cranico, una sofferenza vertebrale, una cicatrice chirurgica ecc, sono tutte possibili cause occulte di perturbazione statica del corpo umano – quindi, delle complicazioni annesse come la sintomatologia dolorosa.