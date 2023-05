Muscoli tonico posturali e fasici: quali allenare e perché?

Resta il fatto che un bodybuilder, per ambire al suo massimo in termini di risultati, deve "macinare" allenamenti duri ed intensi tali da permetterne l'aumento della sezione trasversa muscolare ( ipertrofia ).

L'allenamento con i pesi tuttavia, si rivela spesso una "forzatura" sulla crescita di alcuni muscoli che, per fattori filogenetici, hanno assunto caratteristiche tali da non sposare le moderne concezioni.

Equilibrio Corporeo VS Agonismo

Premesso questo, c'è da chiarire subito una questione di fondo: l'ipertrofia di alcuni distretti non è sempre funzionale . Poco importa al culturista, che li allena ugualmente.

Un esempio immediato può essere quello degli ischio-crurali che, almeno nella flessione del ginocchio, non vengono utilizzati così esasperatamente in nessuno sport. Eppure, in palestra vengono allenati quasi esclusivamente con il leg-curl, come se si dovessero preparare solo per quel movimento – poco o per niente funzionale. Tale esercizio è inoltre a catena cinetica aperta e, per definizione, non ha quasi nulla a che fare con i movimenti che esegue un individuo nella gestualità quotidiana.

Nel bodybuilding "da palco" questo va benissimo, perché l'obiettivo primario resta l'ipertrofia da mostrare nelle pose. L'atleta fa una scelta sul giusto rapporto rischio/beneficio, spostando l'ago della bilancia verso il "beneficio" e trascurando (spesso volutamente), o non curando, il parametro "rischio". Per ciò che interessa l'agonismo, questo può avere "del giusto", condannabile o meno, perché un'atleta deve raggiungere l'obiettivo (quasi) ad ogni costo.

Per tutti gli altri invece, la realtà dei fatti è un'altra. Restando nell'ambito del "benessere" si dovrebbe capire ciò di cui il corpo ha bisogno, e non far crescere qualsiasi muscolo in maniera massimale.

Dovrebbe quindi comprensibile che sport e fitness, ma ancor più il wellness (o le evoluzioni dello stesso), sono realtà molto differenti tra loro.

Di seguito cercheremo di capire come allenare un soggetto che non ha ambizioni agonistiche, dedito solo al fit-wellness, quindi al benessere psico-fisico generale.